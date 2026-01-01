TMW Allegretti: "Derby decisivo per lo Scudetto, senza vittoria del Milan è finita"

Nel corso dell’intervento a TMW Radio, Riccardo Allegretti ha detto la sua anche sulla corsa promozione in Serie B. Il tecnico non ha dubbi su chi siano le favorite per la promozione in Serie A: “Per valore della rosa dico Venezia e Monza”. Allo stesso tempo, però, ha ricordato quanto il campionato cadetto sia imprevedibile, citando il Palermo, che a Pescara ha perso una grande occasione per agganciare il secondo posto ma, secondo lui, non mollerà fino all’ultimo grazie alla forza della piazza e del suo allenatore.

Sguardo poi alla Serie A e al derby che può incidere sulla corsa Scudetto: “Se il Milan vincesse, terrebbe accesa una fiammella. Ma 10 punti sono tanti”. Per Allegretti, l’Inter dovrebbe frenare in modo netto e i rossoneri vincerle tutte: “Tutto può succedere, ma se il Milan non vince il derby, credo che il discorso si possa considerare chiuso”.