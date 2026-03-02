Juventus, Vlahovic verso il rientro in gruppo. Torna fra i convocati per il Pisa?

In una settimana decisamente importante per la Juventus - con il rinnovo di McKennie pronto a essere ufficializzato - può esserci anche una novità di campo. Cioè il possibile rientro di Dusan Vlahovic in gruppo, alla Continassa, dopo l'infortunio contro il Cagliari che lo ha fermato negli scorsi mesi, lasciando i bianconeri senza una prima punta fisica, facendo invocare a Spalletti l'acquisto di una punta che, alla fine, è rimasto solamente sulla carta nonostante i tentativi per Mateta, Kolo Muani e Icardi (seppur smentito, i contatti son più che confermati).

Così Vlahovic potrà probabilmente tornare fra i convocati contro il Pisa, diventando poi il giocatore chiave per la rincorsa al quarto posto. Terribilmente complicata dal momento in cui si è chiuso il mercato, perché dopo la vittoria per quattro a uno contro il Parma di inizio mese, ecco che sono arrivate eliminazioni in serie, tra Coppa Italia contro l'Atalanta e Champions League contro il Galatasaray, più sconfitte e pareggi in campionato che non aiutano: due punti in quattro gare e quattro di distanza dalla Roma, con la fortuna che non siano diventati sette nel weekend grazie al pari in extremis di Gatti.

Sette vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte in Serie A in quattordici partite di Serie A. Una media di 1,7 punti a partita che in tempi recenti potrebbero portare (forse) alla Conference League. Così il ritorno di Vlahovic può essere salvifico.