Non confermare Spalletti sarebbe un errore. Juve, è Comolli a rischiare il posto?
La Juventus pensa al presente, con il quarto posto da conquistare ad ogni costo, ma anche al futuro, e mentre i dubbi sulla conferma di Luciano Spalletti sono molti meno di quelli che si potrebbe pensare sul futuro della dirigenza è giusto iniziare a fare due conti, tornando ad analizzare quello che è successo un anno fa. Sì, perché il lavoro fatto da Damien Comolli non è certo stato di quelli indimenticabili, in positivo, sia nel mercato estivo che in quello invernale, e visto che 12 mesi fa fu Cristiano Giuntoli a pagare, nonostante avesse centrato gli obiettivi che la società gli aveva prefissato, per quale motivo il dirigente francese dovrebbe essere confermato a occhi chiusi?
Acquisti sbagliati e classifica non in linea con le aspettative.
Facciamo degli esempi. La scorsa estate la Juventus ha comprato tanto, spendendo anche di più rispetto a quanto previsto, ma a oggi, con la stagione che si avvia alla fine, possiamo dire con assoluta certezza che non c'è stato neanche un acquisto azzeccato. Neanche uno. David e Openda sono due buchi nell'acqua, Joao Mario è stato girato in prestito al Bologna, Zhegrova verrà ricordato, almeno fino a oggi, per il gol sbagliato contro il Galatasaray e Conceicao è un retaggio del passato. Un bilancio impietoso che se possibile è stato peggiorato a gennaio, visto e considerato che il compito principale era quello di prendere un attaccante: obiettivo fallito.
Vietato non confermare Spalletti.
Ecco, alla luce di tutto questo, chi dà le colpe principali a Spalletti per la distanza di quattro punti dal quarto posto non dice il vero, perché la rosa è quella che è e la sensazione è che il tecnico stia facendo praticamente il massimo con ciò che ha a disposizione. Chi dovrà essere valutato, invece, è il dirigente francese, visto che il suo lavoro non può essere reputato soddisfacente. L'anno scorso la Juventus decise di cambiare. Chissà che non scelga la stessa strada anche quest'anno.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.