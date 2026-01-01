TMW Radio Marocchino: "Roma, Pisilli è davvero bravo. Juve, Gatti deve giocare titolare"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Domenico Marocchino.

Quali i giovani che l'hanno impressionata?

"Tra i giovani più in palla metto palestra e Venturino. Venturino già lo scorso anno mi aveva impressionato. E Pisilli è un bel giocatore, pulito, regia dinamica, molto fastidioso, è veramente un giocatore bello, con le palle, che si è preso il palcoscenico pur dopo essere rimasto a lungo fuori. Non gli vedi dare un calcio poi, mi piace il suo modo di giocare".

Come vede la lotta Champions?

"E' Roma, Juve e Como. Quando valuti una squadra, va valutata se riesce a prendersi delle pause di gioco senza subire. Roma e Juve devono sempre girare a un ritmo notevole, sennò si fanno fregare. Il Como per qualità è inferiore ma sa gestire più i tempi".

Cosa dice sui cambi della Juve?

"Quando è entrato Boga, dopo 15' almeno 40 volte gli ha detto che doveva entrare in partita. E' stato abbandonato lì e ha segnato. Gatti deve giocare titolare nella Juve. Non lo puoi circondare fisicamente, è uno fastidioso, è una caratteristica innata questa. Tagliarlo fuori per mettere Kelly non ci sta".

Juve, quale la valutazione del lavoro di Luciano Spalletti?

"I problemi ci sono, è una rosa incompleta col dramma di Vlahovic che non c'è purtroppo. Spalletti deve rimanere, ma dico: con Allegri forse poteva avere dei punti in più, secondo me. Spalletti sta facendo bene, ma Allegri è meno filosofeggiante".