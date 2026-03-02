Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Venezia, Stroppa: "Non so se Adorante partirà dal primo minuto, devo gestirlo"

Venezia, Stroppa: "Non so se Adorante partirà dal primo minuto, devo gestirlo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 14:19Serie B
Daniel Uccellieri

Giovanni Stroppa, tecnico del Venezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con l'Avellino. Queste le sue parole riportate da Tuttoveneziasport.it

Come siete rientrati dalla battaglia a Bolzano?
"Molto bene. Personalmente, finita la partita, ero molto soddisfatto. Chiaro che, con l'ultima occasione, potevamo perderla, però ci sono state delle occasioni e delle opportunità per portare a casa anche qualche punto in più. Abbiamo fatto una partita come dovevamo farla, vincendo quasi tutti i duelli. A livello di gioco è chiaro che potevamo fare qualcosa di più, ma abbiamo ottenuto un punto importante alla vista poi dei risultati che sono sopraggiunti per gli altri".

Da un punto di vista energetico, quanto vi ha portato via questa partita?
"Vediamo. A me sembra che la squadra abbia energie, però giochiamo dopo due giorni. Avevo detto che dopo la partita del Frosinone, affrontando il Modena, qualcosa avevamo lasciato a livello di freschezza. Oggi facciamo la conta e vediamo chi sta meglio e chi è acciaccato. Cercheremo di mettere in campo quelli più pronti".

Il Monza giocando prima di voi vi ha sorpassato momentaneamente in classifica: vi ha in qualche modo condizionato o pesato sapendo il risultato?
"No. Diciamo che, tutto sommato, non ho memoria di anticipi e posticipi anche nelle settimane scorse. Non cambia nulla. Dico che dobbiamo guardare a noi stessi e cercare di fare le prestazioni che dobbiamo fare cercando di vincere più partite possibili. Credo che in questo momento sia determinante avere la volontà e la mentalità di portare a casa i punti. Mai come in questo momento la testa fa la differenza".

Da un allenatore che ha vinto tanti campionati, quanto è fondamentale avere un portiere di livello alto in Serie B?
"Credo che adesso il portiere si è evoluto anche per la scelta di chi come noi vuole fare un certo tipo di gioco. Si cerca di prenderlo più completo possibile e credo che Filip (Stankovic ndr) rispetti in toto tutte queste cose qua. Una battuta banale potrebbe essere che, prima di tutto, devono mettere le mani nei guanti e, quindi, cercare di parare. Sabato, Filip non è praticamente mai stato impegnato e nell'occasione determinante per il risultato ha tirato fuori un miracolo, se vogliamo. Ha fatto una grandissima parata così come Cragno in un paio di occasioni: nel primo tempo, su Doumbia, ha fatto una parata incredibile. Sono contento anche per Cragno che, dopo tanto tempo, è tornato a giocare e sicuramente è un portiere importante. Per quanto riguarda Filip, ha fatto parate determinanti e per una squadra come la nostra, che concede davvero poco, essere concentrato e pronto come sta facendo è importante. Sta diventando un giocatore determinante".

Sei soddisfatto del lavoro che ha fatto Lauberbach insieme a Yeboah? Adorante è recuperato dal problema alla schiena?
"Adorante ero obbligato a gestirlo e, allo stesso modo, ragiono per domani sera. Non sono certo e non voglio precludermi il proseguo. Voglio che torni in salute e che stia bene. Sicuramente si potrà vedere in campo, ma non so se dall'inizio. Ci sto pensando. Per quanto riguarda Lauberbach, ha fatto un buon lavoro e creato delle opportunità e occasioni. Peccato per il gol annullato a Yeboah, un occasione creata da un suo movimento e smarcamento. Ha fatto un buon lavoro".

Confermi il recupero di Compagnon?
"Sì, si è allenato in questi giorni con la squadra. E' recuperato".

Duncan come sta?
"Ha avuto uno stiramento. Ci vorranno i tempi canonici per poterlo recuperare in pieno e ritornare con la squadra".

Ripensando alla partita di andata ad Avellino, con il nuovo allenatore sulla panchina, pensi che faranno lo stesso tipo di partita o vedi qualcosa diverso con l'arrivo di Ballardini?
"Sicuramente ha cambiato qualcosa, però vediamo che succederà domani sera. Io sono più che altro per quello che dobbiamo fare noi, con grandissimo rispetto per l'avversario. Devo dire che le partite dell'andata non rispecchiano molte volte le partite di ritorno perché dipende poi sempre dal periodo in cui affronti le squadre e che fa la differenza".

Tra gli aspetti positivi c'è il lavoro degli esterni con tre assist di Haps in tre partite e tre gol di Hainaut in altrettanti incontri: è questo l'assetto migliore e definitivo? Per Haps quanto è grande il dispiacere di non averlo avuto sempre in piena forma per tutto il campionato?
"Io cerco di far giocare sempre i giocatori più in forma. Lui ha avuto sicuramente dei passi a vuoto su quello che è lo stato di forma. Ha avuto degli infortuni importanti e, quindi, non ha mai raggiunto quella condizione che gli avrebbe potuto permettere di entrare dentro la squadra. Credo che ci sia molta competitività e, tra le altre cose, è cresciuto moltissimo Sagrado. Nelle gerarchie delle ultime settimane ha fatto un passo indietro, però si stava allenando talmente molto bene che gli si è data questa possibilità. Sicuramente ha fatto una prova importante. Poi è chiaro che, oltre che le prestazioni fisiche e tecniche, ci sono anche dei numeri da mettere dentro ed è sicuramente una soddisfazione vedere che i due quinti arrivino anche alle conclusioni e non solo alla rifinitura".

ndipendentemente da come finirà questo campionato in corso, il Venezia sta già riscrivendo la sua storia perché, in questo momento, ha realizzato tantissimi punti e gol, molti di più di quelli con Novellino, Zanetti e Vanoli negli anni della promozione. Però, nonostante tredici vittorie su sedici incontri, si è qui a parlare di una sorta di perfezionismo per un pareggio con il Sudtirol o con l'Avellino: lei che ha vinto tre campionati come vive una stagione dove bisogna correre così tanto perché corrono anche gli altri? Quanto la stimola magari chiudere davanti a tutti un campionato del genere?
"C'è questo "però", che è determinante. Mi pare che, nella conferenza stampa precedente, io abbia portato dei numeri per portare positività a quello che stiamo facendo. Tuttavia, quello che facciamo oggi non conta niente perché, come noi, ci sono altre squadre che vanno forte. Quindi, per questo dicevo la testa perché, in questo momento, oltre allo stato tecnico e atletico della squadra, conta la mentalità. Non bisogna mollare, come non dovevamo farlo all'inizio quando eravamo un pochettino più dietro. Abbiamo fatto un percorso di rincorsa straordinario e ora siamo qui, in piena lotta tra le prime. Sicuramente conta e vorremmo che andasse così fino alla fine, ma bisogna fare i conti anche con le altre squadre. Abbiamo visto che, nonostante i risultati di qualche giorno fa, le partite testimoniano la difficoltà di affrontare tutte le squadre in questo momento. Quindi, bisogna essere equilibrati, cercando di mantenere una classifica adeguata che ti permetta di lavorare così fino in fondo. In questo momento, essere primi, secondi o terzi conta meno, chiaramente con una distanza tale che ti consenta in una o due partite di rimetterti in corsa. Però, sicuramente non devi mollare e continuare a lavorare al 100%. Quello che stiamo facendo adesso è bellissimo, ma quello che conta è il 9 Maggio quando avremo terminato".

Non temi che si possa pagare un pò il dispendio di energie per questa lunga rincorsa che ha portato al primo posto?
"Mi auguro di no. Vengo incontro a quello che dici, nel senso che vi leggo sempre e ho notato un pò di situazioni che vanno a far pensare questa cosa. Assolutamente no, perché questa rincorsa è stata figlia di prestazioni straordinarie con uno stato psico-fisico, atletico e tecnico e con una predominanza della squadra su tutte le partite. Quindi, non lo credo e non lo penso; oltretutto guardo le prestazioni e, soprattutto in riferimento a quella di due giorni fa, non faresti una prestazione del genere. Abbiamo portato nei duelli e nella capacità di fare la partita sporca, la migliore possibile a confronto dell'avversario che fa, di quella statistica lì, la miglior squadra del campionato. In questo senso credo che la squadra stia dimostrando, anche poi nella partita in casa contro il Pescara, dove, a livello offensivo, è stata la più bella dell'anno. La più bella anche per qualità di gioco e occasioni create. Sicuramente potevamo avere uno score diverso e ci sono state delle difficoltà in fase difensiva nelle scelte che stavamo e potevamo pagare, ma le prestazioni sono sempre state esaltanti e convincenti".

Articoli correlati
Venezia, Stroppa: "Ora è fondamentale non perdere i colpi, potevamo fare di più" Venezia, Stroppa: "Ora è fondamentale non perdere i colpi, potevamo fare di più"
Venezia, Stroppa non si fida del Sudtirol: "È la squadra più in forma del campionato"... Venezia, Stroppa non si fida del Sudtirol: "È la squadra più in forma del campionato"
Il Venezia soffre ma batte il Pescara. Stroppa: "Classifica bella, ma dovevamo essere... Il Venezia soffre ma batte il Pescara. Stroppa: "Classifica bella, ma dovevamo essere più equilibrati"
Altre notizie Serie B
Sampdoria, buone notizie per Gregucci: Martinelli e Viti sono tornati in gruppo Sampdoria, buone notizie per Gregucci: Martinelli e Viti sono tornati in gruppo
Virtus Entella, Franzoni suona la carica: “Marzo decisivo, ci faremo trovare pronti”... Virtus Entella, Franzoni suona la carica: “Marzo decisivo, ci faremo trovare pronti”
Venezia, Stroppa: "Non so se Adorante partirà dal primo minuto, devo gestirlo" Venezia, Stroppa: "Non so se Adorante partirà dal primo minuto, devo gestirlo"
Sampdoria, buone notizie per Pierini: l'obiettivo è riaverlo a disposizione con il... Sampdoria, buone notizie per Pierini: l'obiettivo è riaverlo a disposizione con il Venezia
Serie B, gli arbitri della 28ª giornata: Di Marco per Frosinone-Pescara, Mucera a... Serie B, gli arbitri della 28ª giornata: Di Marco per Frosinone-Pescara, Mucera a Venezia
Serie B, la classifica assistman: Calò al comando. Palumbo primo inseguitore Serie B, la classifica assistman: Calò al comando. Palumbo primo inseguitore
Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 27ª giornata: Alvini in vetta. Poi... Focus TMWSerie B, la classifica degli allenatori dopo la 27ª giornata: Alvini in vetta. Poi Stroppa
Serie B, i migliori attaccanti dopo la 27ª giornata: Ghedjemis corre da solo Focus TMWSerie B, i migliori attaccanti dopo la 27ª giornata: Ghedjemis corre da solo
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza
3 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
4 Pisa-Bologna, le probabili formazioni: Castro in panchina, ballottaggio a due per sostituirlo
5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 27^ giornata di campionato
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:00Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Vlahovic verso il rientro in gruppo. Torna fra i convocati per il Pisa?
Immagine top news n.1 Il blocco di Valenti e nulla più. Nessun caso arbitrale nella 27ª giornata: ed è già una notizia
Immagine top news n.2 Gatti faceva il centrocampista, il presidente di allora: "Al posto di David segnerebbe di più"
Immagine top news n.3 "Tremendo, strepitoso, benissimo in tutto": così Pisilli ha stregato Gasperini in Roma-Juve
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni dei posticipi della 27^ giornata
Immagine top news n.5 Fino alla fine, la Juve fa la Juve e pareggia al 93'. Spalletti: "A 66 anni ci credi sempre"
Immagine top news n.6 Dal +7 al +4, la Roma butta via due punti contro la Juve. Gasperini: "Siamo un po' passivi"
Immagine top news n.7 Juventus, Spalletti: "Vivo per il quarto posto, faremo un grande finale di stagione"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.2 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
Immagine news podcast n.3 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
Immagine news podcast n.4 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Marocchino: "Roma, Pisilli è davvero bravo. Juve, Gatti deve giocare titolare"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: "Juve la più in forma fino a qualche settimana fa, ora preoccupa"
Immagine news Altre Notizie n.3 Mattei: "Juve, è dura senza centravanti e con mezzo portiere..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Allegretti: "Derby decisivo per lo Scudetto, senza vittoria del Milan è finita"
Immagine news Serie A n.2 Spalletti “rivede” Vlahovic: Dusan ha una media gol (esponenzialmente) superiore a David e Openda
Immagine news Serie A n.3 Questo sì che è il vero Conceicao, l'ex tecnico: "30 milioni? Buon investimento della Juventus"
Immagine news Serie A n.4 Prandelli sugli allenatori stranieri in A: "Il migliore è Fabregas, Como bravo a fare squadra"
Immagine news Serie A n.5 Bonanni: "Juve la più in forma fino a qualche settimana fa, ora preoccupa"
Immagine news Serie A n.6 Zielinski e il siparietto con Calhanoglu: "Era giusto che calciasse lui. Gesto anche per la squadra"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, buone notizie per Gregucci: Martinelli e Viti sono tornati in gruppo
Immagine news Serie B n.2 Virtus Entella, Franzoni suona la carica: “Marzo decisivo, ci faremo trovare pronti”
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Stroppa: "Non so se Adorante partirà dal primo minuto, devo gestirlo"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, buone notizie per Pierini: l'obiettivo è riaverlo a disposizione con il Venezia
Immagine news Serie B n.5 Serie B, gli arbitri della 28ª giornata: Di Marco per Frosinone-Pescara, Mucera a Venezia
Immagine news Serie B n.6 Serie B, la classifica assistman: Calò al comando. Palumbo primo inseguitore
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Siracusa, nel momento di massima difficoltà l'official partner rilancia l'impegno
Immagine news Serie C n.2 Serie C, gli arbitri della 30ª giornata per i gironi A e B. Arezzo-Ternana a Gauzolino
Immagine news Serie C n.3 Serie C, Girone A: inibito il ds della Dolomiti. Tutti gli squalificati per l'infrasettimanale
Immagine news Serie C n.4 Dall'Audace Cerignola al Foggia: cosa è successo a Michele Pazienza?
Immagine news Serie C n.5 Serie C, corsa salvezza al limite nel Girone A: i playout rischiano di saltare
Immagine news Serie C n.6 Allegretti: “Benevento-Catania può riaprire tutto. Il Vicenza ha fatto un capolavoro”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Fiorentina, viola favoriti ma occhio alla reazione friulana
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Juventus, all'Olimpico si decide la corsa Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Reggio Calabria accoglie le Azzurre: domani al Granillo la sfida con la Svezia
Immagine news Calcio femminile n.2 Girelli: "La Juve è casa mia, l’amore della mia vita. Non è un addio ma solo un arrivederci"
Immagine news Calcio femminile n.3 La NWSL sempre più tinta d'azzurro: in sei mesi sono quattro le azzurre approdate negli USA
Immagine news Calcio femminile n.4 Quindici trofei, 241 presenze e 150 reti. I numeri e i primati di Girelli alla Juventus
Immagine news Calcio femminile n.5 Girelli ai tifosi della Juve: "Certe occasioni o le prendi o rischi di non viverle più"
Immagine news Calcio femminile n.6 Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…