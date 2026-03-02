TMW Juventus, ci siamo: Weston McKennie ha firmato il rinnovo. Manca solo l'annuncio, i dettagli

Weston McKennie e la Juventus si dicono sì. Il centrocampista statunitense, secondo quanto raccolto da TMW, ha firmato pochi minuti fa il rinnovo di contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 2030.

Manca soltanto l’annuncio per l’ufficialità del nuovo accordo tra il texano e la Vecchia Signora: il comunicato è atteso nelle prossime ore, se non già nella giornata di oggi al massimo domani. In questa stagione McKennie ha giocato 38 partite con la maglia bianconera, segnando 8 gol e firmando 7 assist.

Il nuovo contratto prevede un ingaggio da 4,2 milioni di euro a stagione più bonus, per arrivare fino a una cifra compresa fra i 4,5 e i 5 milioni. Dopo Yildiz, arriva così a tutti gli effetti un prolungamento centrale per il futuro della Juve, in attesa di capire cosa succederà con Dusan Vlahovic e, soprattutto, con Luciano Spalletti, il cui contratto è in scadenza a fine stagione.