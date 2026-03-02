Spalletti “rivede” Vlahovic: Dusan ha una media gol (esponenzialmente) superiore a David e Openda

Buone notizie per Luciano Spalletti, che si appresta a ritrovare Dusan Vlahovic. Il rientro in gruppo del centravanti serbo è ormai vicino, potrebbe addirittura essere convocato già per la gara con il Pisa. Una chiamata che avrebbe più che altro il sapore di riavvicinare il giocatore al gruppo della Juventus, dopo diversi mesi di assenza forzata, ma che comunque testimonia un rientro ormai sempre più prossimo. E potenzialmente decisivo per la corsa alla Champions League.

Senza Vlahovic, il tecnico bianconero ha dovuto puntare su Jonathan David e Lois Openda, volti nuovi del mercato estivo della Juventus. Risultati piuttosto magri: il canadese ha segnato, in questo stagione, 7 gol su 1.921 minuti giocati. Vuol dire, in media, una rete ogni 274 minuti. Decisamente peggio ha fatto Openda, autore di appena 2 reti in tutte le competizioni, nottante 1.129 minuti disputati.

Numeri nemmeno paragonabili a quelli di Vlahovic, al quale, nonostante la lunga assenza, basterebbe una rete per riprendere David nell’ipotetica classifica marcatori bianconera. L’ex Fiorentina, prima dell’infortunio, ha infatti giocato 874 minuti, segnando 6 gol: vuol dire una rete ogni 145,6 minuti. Trascurabile, in compenso, la differenza nelle madia punti: nelle 13 partite con Vlahovic, la Juve ha fatto 1,75 punti di media. Nelle 14 senza il serbo, i bianconeri si fermano a 1,71: meno, ma non in maniera così rilevante.