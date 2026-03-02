TMW Radio Bonanni: "Juve la più in forma fino a qualche settimana fa, ora preoccupa"

L'ex calciatore Massimo Bonanni è stato ospite di TMW Radio nel pomeriggio di oggi. Queste le sue parole:

A chi dedichi un pensiero dopo il weekend di campionato?

"Lo dedico di nuovo a Fabio Grosso e al Sassuolo. Si trovano in una posizione di classifica importantissima e non mi aspettavo un campionato così di livello. La mano di Fabio si vede e sono molto contento per lui".

Chi ha guadagnato di più da questa giornata tra le squadre in lotta per la Champions?

"Il Napoli ha fatto un passo in avanti importante. La Juventus invece si è ritrovata nuovamente in lotta Champions, cosa che quasi per ottanta minuti nella sfida con la Roma aveva abbandonato. Al momento i bianconeri sono quelli che stanno facendo peggio tra le squadre in lotta, al contrario di quanto stava accadendo solo qualche settimana fa. Pensavo che sarebbe arrivata in Champions che relativa tranquillità, mentre ora a sorpresa è quella che mi preoccupa di più".

Ora che prospettive deve avere la Roma?

"La Roma deve entrare in Champions per forza perché è una squadra forte. Ovviamente non è scontato, ma ad inizio campionato era impossibile non inserirla fra le candidate alla qualificazione in Champions League. Che la Roma debba poi migliorare negli scontri diretti è fuori discussione, anche se da queste partite la squadra ne è uscita sempre bene, al di là dei risultati. Ciò che manca alla squadra è solo un po' di esperienza e a volte dovrebbe capire che non si può sempre andare a cento allora. Sopratutto contro le squadre forti bisogna imparare a gestire i ritmi".

Alla luce della classifica attuale. Che bilancio si può fare sull'operato di Spalletti?

"Spalletti di sicuro è l'allenatore giusto per la Juventus. Il suo giudizio a volte magari è legato il fatto che abbia vinto non troppo tempo fa uno scudetto a Napoli, ma ripeto che per me è l'allenatore perfetto per riportare i bianconeri ad essere competitivi, prima in Italia e poi in Europa. Il punto è che fino a cinque/sei partite fa vedevo una squadra tornata a fare un po' paura, mentre ad oggi c'è qualche difficoltà".

Pisilli sta diventando sempre più importante per Gasperini. Potrebbe tornare utile anche in Nazionale?

"Ieri ha fatto una grandissima partita. Ad oggi potrebbe essere utile. Spero che l'Italia si presenti con i migliori perche saranno partite difficili e ravvicinate. Se è così in forma ben venga Pisilli in Nazionale".