Crystal Palace, Johnson: "Solomon lo conosco bene. Noi favoriti? E' una pressione che ci dà fiducia"

L'ala del Crystal Palace, Brennan Johnson, in conferenza stampa verso la gara di domani contro la Fiorentina: "Sono dispiaciuto per l’esclusione del Galles, non è successo e il modo in cui è successo è stata una delusione. Ho ricevuto molti messaggi da compagni e da staff di sostegno e tornare qui è stata una boccata d’aria fresca. Mi piacerebbe segnare domani, ma in questo momento serve dare il massimo perché saranno tutte partite fondamentali. La Fiorentina è una squadra ottima, molto organizzata in campo. Conosco bene Solomon, ha avuto qualche problema d’infortuni, ma conosco bene anche il ds Paratici. Difensivamente sono molto solidi e sanno impostare il contropiede. Non ci possiamo attendere una gara facile. In campionato stanno facendo bene, sarà una gara complessa”, le parole raccolte dall'inviato di FirenzeViola.it.

Vi considerate i favoriti?

"E' chiaro che chi gioca in Premier League ha sempre una certa pressione, ma questo può darti esperienza per vincere le partite. Comunque essere considerati dei potenziali candidati al successo ci dà soprattutto fiducia".

Che atmosfera percepite intorno alla squadra?

"Dentro la squadra c'è una grande clima. Ogni calciatore darebbe l'anima per vincere, e spesso non viene sottolineato questo aspetto. Da quando sono arrivato, anche se i risultati non erano il massimo, ho sempre trovato uno spogliatoio fantastico. Se siamo uniti possiamo imparare dalle ultime sfide. Io stesso posso fare di più, mi sto divertendo e sto giocando in diversi ruoli, senza contare che i miei compagni mi hanno aiutato molto nell'inserirmi nel gruppo".

Sulla sfida in casa: "Lo stadio è fantastico con una grande atmosfera. Se riusciamo a giocare come sappiamo con l'apporto del pubblico possiamo fare bene".

Sull'Italia: "Sapevamo che la Bosnia era una buona squadra ma non avrei mai detto che avrebbero elminato, dopo il Galles, anche l'Italia".