Carrarese, Zuelli è sicuro: "Meritiamo ampiamente la B, ora non dobbiamo più porci limiti"

“Indossare la fascia da capitano in una partita come quella di lunedì è stata un’emozione indescrivibile, che porterò dentro di me per sempre. Ormai sono a Carrara da tre anni e ho ben chiaro quale sia il significato della partita con lo Spezia, per i tifosi e per tutta la città di Carrara, e anche per questo vincere è stata una soddisfazione ancora più grande": così, ai canali ufficiali del club, il centrocampista della Carrarese Emanuele Zuelli, che ha parlato dopo la preziosa vittoria dei suoi nel derby di lunedì sera.

Il giocatore ha poi aggiunto: "Siamo orgogliosi di aver regalato una serata magica a un popolo che ci è sempre stato vicino e che meritava di gioire e festeggiare così, ma è stato anche importante aver dato continuità alle prestazioni, comprese anche quelle partite nelle quali non siamo riusciti a portare a casa dei punti. Questo dimostra come la strada intrapresa sia quella giusta, dovremo continuare a perseguirla anche nella partita contro la Reggiana, che sarà complessa e con un alto coefficiente di difficoltà. Ma l’obiettivo da qui a fine stagione dev’essere quello di provare a vincere ogni partita, dunque piedi per terra, lavoro sodo e dritti in questa direzione senza mai porci dei limiti".

La nota conclusiva è al suo personale: "Per la mia stagione, non posso che allinearmi con l’andamento della squadra e dunque essere soddisfatto per quanto realizzato. Stiamo dimostrando di meritare ampiamente la categoria e siamo fiduciosi per il proseguo del campionato".