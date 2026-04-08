Terapie per Henderson e Pafundi: la Sampdoria si prepara per la sfida cruciale al Pescara

Il successo sull'Empoli - seppur arrivato di misura - è stato sicuramente un toccasana, sia per il morale che (soprattutto) per la classifica, e adesso la Sampdoria si prepara per un altro scontro diretto che potrebbe essere uno spartiacque importante per il prosieguo della stagione, quello contro il Pescara non più ultimo in classifica e in stato di grazia, a sole cinque lunghezze di distanza, che significano una possibilità di salvezza diretta: la gara sarà in programma in terra abruzzese, sabato 11 aprile alle ore 15:00.

Di seguito, il report ufficiale dell'allenamento odierno della compagine blucerchiata, diffuso dai canali ufficiali del club:

"Sotto il sole di Bogliasco la Sampdoria si avvicina alla trasferta di Pescara, in programma sabato all'”Adriatico” (ore 15.00). Dopo una sessione di videoanalisi, Attilio Lombardo e staff hanno diretto un allenamento pomeridiano sul prato superiore del “Mugnaini” a base di attivazione atletica e tecnica, sviluppi tattici, possessi, lavoro aerobico e partita ad alta intensità su spazi ridotti, dalla quale sono stati esclusi i titolari della sfida con l’Empoli. Scarico di gestione per Alessandro Di Pardo. Terapie per Liam Henderson e Simone Pafundi. Percorsi di recupero per Lorenzo Malanca e Lorenzo Venuti".

È altresì reso noto che domani, giovedì 9 aprile, "è in agenda una seduta mattutina".