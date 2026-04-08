TMW Radio Napoli, il tecnico per il dopo-Conte secondo gli opinionisti

A Napoli è sempre più probabile l'addio a fine stagione di Antonio Conte, primo candidato alla panchina della nazionale azzurra. Ma chi potrebbe sostituirlo? Ecco cosa ne pensano gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Italiano è sempre piaciuto, non vedo un ridimensionamento ma ci sarà un percorso diverso".

Michele Padovano: "Vedrei bene Grosso. Ha fatto il percorso giusto, è diventato uno che si è meritato sul campo la grande opportunità. E anche Italiano è un altro candidato forte, perché è stato cercato anche in passato, ma dico Grosso perché è un predestinato".

Francesco Colonnese: "Vedrei bene Gasperini, per esempio, c'è da capire cosa succederà a Roma. Magari Inzaghi...".

Michelangelo Rampulla: "Difficile dirlo, pensavo Italiano ma un allenatore deve tenere testa al presidente lì. E non vedo nessuno così".

Enzo Bucchioni: "Ho scritto di Conte e di Italiano tempo fa. E li confermo. Tutto porta ad Italiano, ADL è innamorato da tempo, c'è sempre stato un feeling. Italiano voleva ancora crescere, non era ancora pronto. Ora mi sembra che lo sia, stavolta è quella buona".

Daniele Carnasciali: "Per il percorso che ha fatto Italiano, potrebbe essere il momento giusto per andare in una piazza difficile come quella di Napoli".