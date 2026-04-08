Avellino, seduta a porte aperte: Favilli torna in gruppo, Palmiero resta in dubbio
TUTTO mercato WEB
Seduta mattutina a porte aperte per l’Avellino, che ha lavorato sul sintetico del Partenio-Lombardi in vista della sfida di sabato contro il Catanzaro.
Palmiero ha svolto lavoro differenziato e resta in dubbio: il centrocampista continua a fare i conti con il problema al ginocchio che si trascina da settimane, aggravato dall’acciacco accusato a inizio gara contro il Palermo che ne aveva provocato la sostituzione.
Buone notizie invece per Favilli, rientrato in gruppo e ormai disponibile per la gara con i calabresi. Assente Le Borgne per febbre, ma il suo recupero è atteso già per sabato.
Indisponibili lo squalificato Izzo e l’infortunato Reale, mentre per il resto Ballardini dovrebbe avere l’organico al completo. Lo riporta TuttoAvellino.it
Altre notizie Serie B
Editoriale di Marco Conterio Quella di Spalletti è una proposta populista ma anche un grido d'allarme. Mettevi (s)comodi: i tragici dati italiani e due esempi virtuosi. L'Atalanta Under 23 e Gasperini
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Donnarumma: "Giorni tosti, ferito dalle voci: mai chiesti premi. È dura, ma l'Italia tornerà grande"
"Il Napoli riscatterà Alisson Santos. Bravo Manna, anche per Giovane". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile