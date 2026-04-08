La Juventus NG conquista i playoff. Brambilla: "Grande risultato, merito dei ragazzi"

Missione compiuta per la Juventus NG, che batte 2-1 la Ternana nel recupero della 34ª giornata di Serie C ed ha conquistato matematicamente l'accesso ai playoff con tre giornate d'anticipo.

"Raggiungere i playoff con tre giornate d’anticipo è un grande risultato, quindi merito ai ragazzi. Bisogna far loro i complimenti per come hanno approcciato questo campionato, per un percorso che è stato molto più regolare rispetto a quello degli ultimi due anni", ha detto il tecnico bianconero Massimo Brambilla al termine della gara.

"Ora mancano ancora tre partite, poi abbiamo i playoff, abbiamo ancora tanto da dare, tanto da giocarci, stiamo bene. Avevamo preparato la partita per giocarcela, per vincere come siamo partiti, poi dopo, una volta andati in vantaggio, ci siamo abbassati un po’ troppo. Quando ti difendi in questo modo, devi cercare di ripartire, devi cercare di allentare un po' questa pressione anche palleggiando, uscendo con la palla, ma l'abbiamo fatto poco. Nel secondo tempo la Ternana ci ha messo un po' alle corde e è uscita tutta la voglia che avevamo di fare risultato, il cuore di questi ragazzi che sono andati oltre la fatica.

Guerra è una persona eccezionale, una persona che serve a noi come staff perché sappiamo di avere nello spogliatoio un ragazzo di un certo tipo che parla in un determinato modo con i ragazzi, da questo punto di vista lui è perfetto per noi. Poi in più in questi anni ci ha dato sostanza in campo, ci ha dato gol, ci ha dato l'esperienza che poi serve per far crescere tutta la squadra. Puczka è cresciuto tanto dal punto di vista difensivo, perché gli abbiamo sempre visto fare giocate negli ultimi 30-40 metri. Oggi è la riprova della crescita, ha tenuto in una partita complicata, dove c'era da soffrire. Mangiapoco oggi è stato decisivo anche lui nei minuti finali".