Arezzo, Manzo: "Abbiamo dato una Ferrari a Bucchi, ora tocca a lui farla andare a pieni giri"

Il presidente dell’Arezzo Guglielmo Manzo, intervistato da La Nazione, conferma la fiducia in Cristian Bucchi ma lancia un messaggio chiaro: la squadra è una “Ferrari” e ora tocca all’allenatore farla tornare a pieni giri.

"Prevale ancora la fiducia per questo finale, frutto del percorso fatto", spiega, pur ammettendo che «nelle ultime settimane qualcosa si è inceppato e va risolto". Poi l’immagine più forte: "Io e Cutolo abbiamo consegnato a Bucchi una Ferrari. Sono convinto che sia l’organico più forte del girone: adesso spetta al mister far ripartire la macchina"

Manzo racconta di aver trasmesso "fiducia totale" alla squadra dopo il pari con la Sambenedettese, chiedendo "oltre il 100% nelle ultime tre partite", mentre al tecnico ha chiesto spiegazioni per il calo: "Non voglio pensare di fallire l’obiettivo per nostre negligenze".

Sulla rimonta dell’Ascoli, il presidente riconosce che "a differenza è che noi abbiamo rallentato nel momento decisivo", citando i passi falsi con Ternana e Perugia. Nonostante le critiche, però, la posizione su Bucchi resta netta: "Ha la mia totale fiducia, è il nostro condottiero. Se siamo arrivati fin qui è anche merito suo e saprà trovare le soluzioni".

Infine, lo sguardo al finale: "Determinazione e ferocia. Se giochiamo da Arezzo non abbiamo rivali".