TMW Radio Bucchioni: "Milan, Champions non a rischio. Fiorentina, ce l'ho con Kean"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Enzo Bucchioni.

Milan, a rischio la zona Champions ora?

"Non vedo rischi. Se vedi il Como, ma anche Juve e Roma non è che abbiano rendimenti costanti. Non hai il fiato sul collo ma il Milan i problemi ce li ha. Allegri mette al centro i giocatori e non il gioco, e se ti calano i migliori ecco che il rendimento cala. Qualcosa dovrebbe inventarsi Allegri. E credo che il ritorno di Gimenez può dare una mano in zona gol".

Come ha visto Real-Bayern?

"Io mi sono sbilanciato, per me vince la Champions il Bayern. Da quel lato c'è il PSG, ma per me la finale potrebbe essere Bayern-Arsenal".

Perché c'è più ritmo qui che in Serie A?

"Superiorità numerica e movimento senza palla, le italiane faticano. E poi la velocità. Ci deve essere un mix tra tecnica e muscolarità".

Che ne pensa dell'idea di Spalletti sull'impiego degli U19?

"Non te lo fanno fare, perchè alcune società non hanno giovanili all'altezza. Bisogna cambiare mentalità, altrimenti puoi mettere tutte le norme che vuoi ma non cambi nulla. Il Bayern addirittura ha fatto esordire un 2010...".

Fiorentina, ora la Conference:

"Un giocatore come Kean doveva andare a Londra, doveva stringerei denti. Batistuta ha rischiato tanto in carriera, ha fatto infiltrazioni, ci voleva essere. Può essere il momento di svolta di una stagione maledetta e lui non parte? In Nazionale c'è andato...sono un po' indispettito per questo atteggiamento".