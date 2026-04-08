Serie C, recupero 34ª giornata. Contro la Juve non basta Aramu. Ternana ko
Si chiude con la vittoria per 2-1 della Juventus Next Gen sulla Ternana il recupero della 34ª giornata del campionato di Serie C per quanto riguarda il Girone B.
Decisive per il successo della formazione di Massimo Brambilla, le reti di Puzka al 10' e di Guerra all'81'. Nel mezzo il primo gol in maglia Fere di Mattia Aramu.
Di seguito la classifica aggiornata del raggruppamento con i baby bianconeri che si portano a -1 dal Pineto attualmente al quinto posto. Ternana che, invece, mette a referto il quinto turno di campionato senza vittorie.
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 71, Ascoli 71, Ravenna 67*, Campobasso 52, Pineto 49, Juventus Next Gen 48, Pianese 45, Ternana 44, Gubbio 43, Vis Pesaro 43, Livorno 40*, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 36, Forlì 36, Torres 34, Sambenedettese 31*, Bra 30, Pontedera 20
N.B. - * una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
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