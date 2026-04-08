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Crystal Palace, Glasner: "Grazie agli italiani per il sole. La Fiorentina gioca sugli errori avversari"

Crystal Palace, Glasner: "Grazie agli italiani per il sole. La Fiorentina gioca sugli errori avversari"
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
ieri alle 15:16Serie A
Simone Lorini

Il tecnico del Crystal Palace Oliver Glasner in conferenza stampa ha presentato così la prossima gara contro la Fiorentina, che mette in palio un posto in semifinale di Conference Leaue: "Ringrazio gli amici italiani che hanno portato il sole, anche sabato a Verona il tempo era splendido. Ieri si è infortunato Nketia, mentre tutti gli altri sono disponibili. Ovviamente dispiace per lui, ma lo aiuteremo a provare a tornare entro la fine della stagione. Mateta? E' ristabilito, ha giocato e segnato la scorsa settimana quindi per lui è stato un buon recupero dopo 6 settimane di stop. Non so se giocherà 90 minuti perché sarà una gara intensa, ma viene da una settimana di allenamenti", sono le parole raccolte da FirenzeViola.it.

La sosta: "Un po’ ci siamo riposati, io ho fatto anche il papà andando a sciare, ma abbiamo comunque avuto sette giocatori con i quali abbiamo lavorato in vista di domani, aggregando altri giocatori dell’Under 21 mantenendo il ritmo. Chi è rientrato ha avuto il week end libero ma da lunedì stiamo lavorando per preparare la gara di domani. Sabato ho visto la Fiorentina dal vivo a Verona, siamo pronti e non vediamo l’ora di giocare domani".

Il futuro: "La decisione è stata presa. Il gruppo sta bene, tutti sono tornati molto carichi per aver giocato con le proprie nazionali. Alcuni hanno fatto bene, altri hanno debuttato, ma ora pensiamo alla nostra stagione perchè abbiamo avuto alti e bassi, adesso non ci possiamo più permettere errori. Non avviene spesso di giocare i quarti di finale di una competizione europea, a meno che non si tratti della Fiorentina che invece ormai è abituata ad arrivare a questo livello. Ci stiamo divertendo con l’intensità che abbiamo e domani speriamo in un buon risultato.

Finale anticipata: "Ci sono squadre spagnole, inglesi, francesi e italiane, quando si arriva in questa fase della competizione tutti sono attrezzati. I viola hanno cambiato rotta della propria stagione, ma noi speriamo che per loro siano le ultime due gare dei viola".

Intensità diversa: "Ho visto giocare i viola anche contro l'Inter, aspettano l'errore degli avversari per sfruttarli. E anche il modo in cui la panchina ha festeggiato al gol di Fagioli a Verona dimostra quanto siano uniti e compatti. Hanno 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione quindi si concentreranno molto sulla Conference League, quindi ci aspettiamo la miglior Fiorentina domani anche se hanno problemi d'infortuni".

Il calcio italiano: "Vedo differenze con quelllo inglese, c'è più gestione del possesso in Italia piuttosto che ripartenze rapide. Ognuno comunque ha il suo stile, l'importante è puntare sui punti di forza di ogni singolo calciatore. La Fiorentina è di nuovo nei quarti di finale di Conference, quindi non stanno giocando male a calcio, perciò abbiamo il massimo rispetto nei loro confronti".

Su De Gea: "Un grandissimo portiere, che a Verona ha fatto un'ottima partita, ma oltre a dargli il bentornato in Inghilterra cercheremo di fargli gol. Quanto a Kean che ci sia o meno non cambieremo il nostro approccio alla partita. E comunque anche Piccoli è un attaccante pericoloso, senza contare tanti altri elementi di qualità. Non credo sarà decisiva la sfida di domani, perchè si deciderà tutto a Firenze, ma vogliamo cominciare nel migliore dei modi".

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