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La Serie A vola a Perth: ufficializzate le partite di Inter, Juventus, Milan e Palermo

La Serie A vola a Perth: ufficializzate le partite di Inter, Juventus, Milan e PalermoTUTTO mercato WEB
Ivan Cardia
Oggi alle 17:11Serie A
Ivan Cardia

Mancavano soltanto le ufficialità, e adesso sono arrivate: la Serie A vola in Australia, nello specifico a Perth. La città, che avrebbe dovuto ospitare Milan-Como lo scorso marzo, accoglierà infatti le tre grandi tradizionali del nostro calcio, ovvero Inter, Juventus e Milan, nell’ambito della manifestazione denominata  “Calcio Italiano”, appuntamento internazionale organizzato a Perth ad agosto 2026, che coinvolgerà anche il Palermo.

Nello specifico, le squadre milanesi saranno protagoniste del derby di Milano in apertura, poi l’Inter sfiderà la Juventus, che a sua volta chiuderà la kermesse con la gara contro il Palermo. Per il Milan - che poi proseguirà la tournée nell’area con altri incontri - si tratta del terzo anno in Australia, mentre per le altre squadre si tratta di una prima volta.

Di seguito il calendario completo del festival.
5 agosto 2026: Inter-Milan, Optus Stadium (Perth)
8 agosto 2026: Inter-Juventus, Optus Stadium (Perth)
11 agosto 2026: Juventus-Palermo, Optus Stadium (Perth)

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