Non solo la Lazio sulle tracce di Diogo Leite. Il portoghese piace anche a Milan e Fiorentina

Il futuro di Diogo Leite, difensore centrale classe ‘99, sarà lontano dall’Union Berlino e forse anche dalla Germania. Il calciatore infatti ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza e dunque mettere fine a un’esperienza durata tre anni in cui ha messo insieme 130 presenze con due reti finora.

Il portoghese dunque si svincolerà la prossima estate e sarà uno dei nomi caldi del mercato vista l’opportunità di tesserarlo a parametro zero. In Germania il suo nome è stato accostato ultimamente al Borussia Dortmund che lo sta tenendo d’occhio considerandolo un profilo ideale per il reparto difensivo. Ma Diogo Leite ha molto mercato anche in Italia con la Lazio che si era già mossa a gennaio e che continua a monitorarlo con la speranza di portarlo nella Capitale, ma anche altri due club che lo hanno sondato ultimamente. Si tratta, come riferisce Sky Sport, di Fiorentina e Milan.