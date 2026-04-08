Conte torna in Nazionale? Moggi non ci crede: "Ma se non c'è nemmeno il presidente..."

"Il problema è che i giornali devono scrivere qualcosa”. Luciano Moggi trova premature le voci su un ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale. Intervenuto a Radio TuttoNapoli, l’ex dg della Juventus, commenta così: “Mi ricordo quando dicevano che, vinto il campionato, Conte sarebbe tornato alla Juventus, ma lui ha detto: io sto a Napoli. E deve restare a Napoli. Conte sa dove può stare bene e non andrebbe mai in situazioni catastrofiche come può essere considerata l’Italia di adesso. È un problema talmente grave che coinvolge tutto il sistema.

Conoscendo Antonio, vi dico che lui sta bene a Napoli. Lui potrebbe essere interessato a una situazione organizzata, ma la Nazionale in questo momento non lo è. È una disorganizzazione organizzata. Può tenerla d’occhio, ma non con possibilità di riuscita se non cambia la struttura. A Napoli si trova bene, è molto legato alla città e alla famiglia”.

Per Moggi, il nome di Conte è più mediatico che un’ipotesi concreta: "Se non si fanno nomi, la gente non legge. Allora bisogna inventare qualcosa per attirare attenzione. Se non c’è neppure un presidente federale definito, come si può parlare di chi andrà in Nazionale? Per ripartire, oggi, bisogna rifare tutto dalle fondamenta”