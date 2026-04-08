TMW John Yeboah è il re dei dribbling in Serie B. Stroppa: "Calciatore fondamentale"

Con 79 dribbling riusciti in stagione, John Yeboah è il giocatore più incisivo nell'uno contro uno dell'intera Serie B. L'esterno ecuadoriano del Venezia guida questa speciale classifica (fonte Sofascore) davanti a tutti i colleghi di categoria, confermandosi uno degli elementi più determinanti nel campionato cadetto 2025/26.

I numeri di Yeboah

Il quadro statistico è chiaro: 9 gol e 8 assist, con un Expected Goals di 11.3 che certifica come il rendimento realizzativo sia addirittura al di sotto delle opportunità realmente create. L'83,17% di precisione nei passaggi lo qualifica anche come giocatore capace di reggere la pressione del palleggio, non solo di sfondare con la progressione individuale.

Stroppa: "È fondamentale"

Il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa, alla vigilia del derby contro il Padova dello scorso 16 marzo, aveva rimarcato con chiarezza il peso specifico del giocatore nella struttura offensiva lagunare: "Pesa tantissimo. Non tutti i giocatori sono uguali, è evidente. Detto questo però devo considerare anche i numeri della partita, che sono stati gli stessi di quando gioca lui. Siamo arrivati quattro volte davanti al portiere, peccato non aver concretizzato. Yeboah comunque è un giocatore fondamentale per noi e ci sarà".

Parole che fotografano la centralità dell'ecuadoriano nel progetto veneziano: un elemento che, anche quando manca, lascia un vuoto difficile da colmare con soluzioni alternative.