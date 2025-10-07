Ct Danimarca elogia Hojlund: "Non è facile partire forte in una squadra come il Napoli"

Dopo l'ottima parte di stagione disputata a Napoli, Rasmus Hojlund torna in Nazionale. L'attaccante della formazione di Antonio Conte ha avuto un ottimo impatto con la realtà partenopea risultando decisivo fin dalle prime partite giocate. Il classe 2003, ritornato nella nostra Serie A dopo aver vestito la maglia del Manchester United, è arrivato in azzurro dopo l’infortunio a Romelu Lukaku. Il tecnico salentino lo ha impiegato, fra campionato e Champions League, in sei occasioni con il giocatore che ha realizzato quattro reti. E il commissario tecnico danese Brian Riemer, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha voluto elogiare il ragazzo:

"Essersi adattato così rapidamente ed essere diventato match-winner due volte di fila prima di questa convocazione in nazionale è una storia che difficilmente si sarebbe potuta scrivere meglio per Rasmus - riportano i colleghi di TuttoNapoli.net -. Sono molto felice di avere a disposizione un attaccante in grande forma. Non potrei chiedere di meglio come ct della Danimarca.

Quando si esce da un periodo meno efficace, si spera che le cose vadano bene. Anche se ora gioca accanto a Kevin De Bruyne, non è affatto facile soddisfare le aspettative e partire forte in una squadra come il Napoli, campione d’Italia e con ambizioni altissime".