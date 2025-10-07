Dal Sassuolo alla Bosnia, Muharemovic racconta: "C'è una bella pressione in Nazionale"

Tarik Muharemović non sta strabiliando solo il Sassuolo, ma la Serie A e l'Italia. Il difensore bosniaco, classe 2003, ha ricevuto in 6 partite il premio di migliore in campo in ben due occasioni, attirando su di sé gli interessamenti di big tra cui l'Inter, a caccia di nuovi volti da aggiungere al gruppo di Chivu al termine della stagione.

Presente in ritiro con la Nazionale bosniaca, con la quale ha già esordito in carriera il 3 giugno 2024, Muharemovic ha parlato in conferenza stampa a due giorni di distanza dalla partita con Cipro valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026: "Ci stiamo impegnando sin dal primo giorno per essere primi in classifica. Davanti a noi ci sono ancora tre partite e tutto è aperto. La prima è a Cipro e vogliamo ottenere un successo. Esiste una pressione quando si gioca per la nazionale, ma per me è una bella pressione, perché giochiamo per la patria e sappiamo per cosa lottiamo. Abbiamo un obiettivo comune che vogliamo raggiungere e siamo tutti impegnati in questo".

Come accennato, il centrale bosniaco classe 2003 ha colpito l'Inter, che ha iniziato a monitorarlo sempre più da vicino. Le sue prestazioni da leader della retroguardia del Sassuolo, tra l'altro al primo anno nel massimo campionato, sono impressionanti. Intanto la Juventus segue interessata la vicenda visto che, in caso di cessione del cartellino del giocatore, gioverebbe del 50% della futura rivendita.