Lo scopritore di Comuzzo a RFV: "È in difficoltà, anche per la difesa a 3. Ma tornerà"

Vittorio Fioretti, talent scout che segnalò Pietro Comuzzo a Corvino, ha rilasciato una intervista a Radio FirenzeViola nel corso di "I tempi supplementari", nel corso della quale ha parlato del difensore viola.

Queste le sue parole: "Purtroppo quando sono arrivate tutte queste voci di mercato lui ci ha pensato su, però è un ragazzo che va aiutato e vedrete che lavorando piano piano tornerà. Poi anche gli altri difensori non sono in forma come lo erano l'anno scorso perché la Fiorentina è in un momento di difficoltà. Pioli dovrà lavorarci, dovrà tirare fuori qualcosa, per alzare il morale della squadra serve una vittoria".

Fioretti poi invia un consiglio a distanza a Comuzzo: "Io gli direi di non buttarsi giù di morale e di continuare a lavorare e ad allenarsi come sempre. Adesso la squadra gioca a tre e lui è più bravo a quattro, ma con il lavoro e con il tempo tornerà".

Poi sul giovane portiere Tommaso Martinelli: "Se doveva andare in prestito? Davanti a sé ha un portiere forte come De Gea. Secondo me Martinelli è un portiere forte, che doveva essere mandato a giocare forse, ma la Fiorentina deve affrontare molte competizioni e quindi deve avere una rosa che gli permetta di affrontarle".