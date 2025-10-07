Fiorentina, Cassano su Pioli: "Eccezionale, ma ho la sensazione che possa saltare"

Arriva la sosta per le Nazionali e la Fiorentina di Stefano Pioli si lecca le ferite: appena tre i punti raccolti dalla squadra viola dopo le prime sei giornate. Ed ora sono tante le critiche che stanno piovendo sui giocatori della squadra toscana e sul suo tecnico.

L'ex fantasista di Roma e Real Madrid - fra le altre - Antonio Cassano, dal podcast "Viva El Futbol" su Youtube ha commentato la situazione di Kean e compagni: "Pioli? Lui ha dimostrato nei cinque anni Milan di essere un tecnico eccezionale. Poi però è andato in Arabia ed ha staccato la spina, finendo in un altro mondo a prendere tanti soldi senza però rimanere nel calcio. Tornare poi in una società in cui sono stati asfaltati tecnici come Italiano e Palladino, che a Firenze hanno fatto bene, non è facile. Le dichiarazioni di stima dei suoi calciatori lasciano il tempo che trovano. La prossima c'è Milan-Fiorentina e ripartirà anche la Conference League.

Poi aggiunge una sensazione: "Io ho l'impressione che possa saltare. O ribalta il trend già a partire dalla gara di San Siro o rischia davvero. Tempo quando hai tre punti te ne viene dato poco. L'unico nome altisonante che i viola potrebbero prendere al suo posto, anche se viene da due anni tribolati, è quello di Luciano Spalletti. Io penso che lui sarà il nuovo nome, più che De Rossi".