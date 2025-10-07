Morace: "Hojlund attaccante vero, ha gli occhi di uno che vuole sempre segnare"

Intervenuta sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Carolina Morace è tornata su Milan-Como che si giocherà a Perth: "Trovo assurdo giocare Milan-Como in Australia, siamo in due parti del mondo opposte - riporta TuttoNapoli.net - l’inverno nostro è l’estate loro e viceversa. Le due squadre giocheranno la domenica precedente, il primo allenamento della settimana viene fatto per buttare via le scorie, un allenamento di scarico. Così non recuperi perché sei in un aereo, e il viaggio dura circa sedici ore, è assurdo. E’ stata scelta Perth perché è la più vicina in Europa, ma giocando li poi hai la stessa problematica del recupero anche per il viaggio di ritorno.

Il calcio va riformato e dobbiamo farlo anche molto in fretta, dal periodo del Covid abbiamo capito che alcune squadre non potevano permettersi di stare in Serie A, senza parlare del fatto che non andiamo al mondiale da diversi anni, ma nei mondiali precedenti siamo usciti al primo turno.

Hojlund? Mi piaceva già ai tempi dell’Atalanta, mia moglie è tifosa del Manchester United e ho avuto modo di vederlo anche in Premier League. Lui è uno forte, ha gli occhi di uno che vuole sempre segnare, è un attaccante vero. Sa che la palla va seguita fino alla fine e questo fa la differenza".