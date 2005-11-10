Da Cunha ha convinto Zidane. Per il comasco la prima volta allo Stade de France
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Gaetano Mocciaro
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ieri alle 20:38Serie A
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02.10.2026 20:38Serie A
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Zinedine Zidane ribadisce la sua fiducia nei confronti di Lucas Da Cunha. Il centrocampista del Como sta vivendo un sogno e potrà giocare per la prima volta allo Stade de France.
Schierato come perno del centrocampo a tre, Da Cunha si è ben disimpegnato nel suo esordio di cinque giorni fa contro il Belgio. Le statistiche dicono 97 palloni toccati con una precisione in appoggio del 93% e anche una notevole percentuale nel lancio lungo, con 6 tentativi su 8 andati a buon fine. Bene anche nei duelli, 4 su 8 vinti e due falli guadagnati.
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