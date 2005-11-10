Domani Cagliari in Spagna contro il Rayo Vallecano: la lista dei 21 convocati di Pisacane

Al termine dell’allenamento odierno, il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha diramato la lista dei convocati per l’amichevole in Spagna contro il Rayo Vallecano. In occasione della sosta del campionato, senza i sette rossoblù che hanno risposto alla chiamata delle rispettive Nazionali – Alen Sherri (Albania), Adam Obert (Slovacchia), Alessandro Romano e Daniel Maldini (Italia), Alieu Fadera (Gambia), Joseph Liteta (Zambia) e Juan Rodríguez (Uruguay) – e gli indisponibili Alessandro Deiola, Yael Trepy, Mattia Felici e Riyad Idrissi – la squadra sarà di scena domani, sabato 3 ottobre (ore 14), allo stadio “Campo de Fútbol de Vallecas”, per la decima edizione del “Trofeo de Vallecas”.

Sono ventuno i calciatori che partiranno alla volta di Madrid. In elenco, dall’U20, anche il centrocampista Samuele Piro (maglia numero 37) e l’attaccante Alessandro Sugamele (35).

La lista completa dei convocati del Cagliari:

