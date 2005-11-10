Eysseric: "Mastantuono da Milan? Deve intanto fare molto di più per la Fiorentina"

Valentin Eysseric, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it di Franco Mastantuono, trequartista in forza ai viola e che era stato accostato anche al Milan:

"È appena arrivato alla Fiorentina, ma deve dare molto di più per diventare un giocatore importante per il mio ex club. Deve fare gol e assist. E tanti. Poi ne parleremo".

Ma la classe sembra averla. La classe cristallina dei trequartisti degli anni ’90. Non trova?

"È forte, ma per il momento non basta. Non ha il livello del Milan. Ha fatto tre gol? Sì, però contro chi li ha fatti? Riparliamone se avrà fatto 10-15 gol alla fine della stagione. Attualmente Nico Paz è superiore… lui ha fatto vedere le sue qualità in Serie A, non in Argentina. In Italia è più difficile. È vero che Mastantuono ha fatto gol, però solo in due partite. Se gioca ogni partita come a Venezia e fa una grande stagione, allora il Milan dovrebbe scommetterci sopra".

Forse il Real Madrid per lui è troppo alto mentre la Fiorentina, con tutto il rispetto, se diventa il calciatore che deve diventare… Il Milan può essere la via di mezzo ideale?

"Ora sta con la Viola e deve provare… se fa una grande stagione può andare al Milan. Questa stagione deve dimostrare tanto… è importante per la sua carriera".