Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Atalanta, Zappacosta: "Rowe come il primo Lookman. Conference? Ce la giochiamo con tutti"

TMW
Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
ieri alle 21:15Serie A
02.10.2026 21:15Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

A Trento è iniziato il Festival dello Sport. Nel corso del panel "Una nuova Dea" - tenutosi presso il Palazzo della Provincia di Trento - ha parlato l'esterno dell'Atalanta, Davide Zappacosta. Ecco di seguito le sue dichiarazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "All'inizio abbiamo parlato una mezz'oretta, c'è stima e rispetto reciproco. Con lui abbiamo vinto l'Europa League con il Chelsea, uno dei miei primi trofei".

Come hai ritrovato Sarri?
"L'ho trovato pressoché uguale, se non un po' più elastico su alcune cose. Lui è molto scrupoloso e cerca la perfezione e questo può aiutarti a crescere. Stiamo lavorando molto di più perché all'Atalanta in questi anni abbiamo lavorato più sul seguire l'uomo, ora ci sono concetti completamente diversi che vanno assimilati. È un grandissimo lavoratore e siamo tutti molto positivi".

Fiducioso quindi su Sarri?
"Sì, siamo solo all'inizio di un percorso molto lungo, come in tutti i percorsi all'inizio ci sono ostacoli da superare.

Rowe ricorda il primo Lookman?
"Sono d'accordo. Ricordo Ademola quando è arrivato all'inizio era simile, cercava di saltare 2-3 uomini ogni volta che riceveva la palla. Con il passare del tempo ha impoarato a giocare con la squadra, ad essere decisivo anche con gli assist

Quanto hai trovato cambiata Zingonia al tuo ritorno?
La vera forza dell'Atalanta penso che sia che non è cambiato pur essendo cresciuta. Sono stati bravi a mantenere la stessa mentalità, la stessa umiltà. Questa sensazione di arrivare e sentirsi a casa a Zingonia è rimasta la stessa. La grandezza principale è quella d rimanere con i piedi per terra".

Quanto spinge Bergamo?
"Lo stadio nuovo è veramente bello, hai la sensazione di avere i tifosi in campo e questo è un valore aggiunto. Quando entri in campo ora la spinta si sente tutta. Sentire la voce di qualcuno che sta a 4-5 metri da te e ti dà la spinta sembra poco, ma fa la differenza".

Questa sosta aiuta?
"Ormai queste soste fanno parte del calcio, ci si deve abituare, quando si perde si vuole giocare subito per cambiare l'inerzia e far vedere che ci sei. Ma stiamo sfruttando la sosta per lavorare, conoscerci meglio, c'è bisogno di tanta positività e di riscattarsi".

La Conference ora è un aiuto o mette in difficoltà ora?
"Secondo me sarà un aiuto. Io mi sono sempre sentito meglio quando si giocava ogni tre giorni. Quando si giocava solo la domenica era più lunga, magari si arrivava più scarichi. Ogni tre giorni invece mantieni alta l'adrenalina".

La Conference può diventare un obiettivo da prendere seriamente in considerazione?
"L'importante è essere ambiziosi e puntare al massimo, se non sei competitivo in questo lavoro non vai lontano, il nostro gruppo è molto competitivo. L'obiettivo è di arrivare pù lontano possibile e giocarcela con tutti quanti".

Che importanza ha avuto la vittoria dell'Europa League?
"Dublino ci ha dato una forza e consapevolezza assurde, tanto è vero che per diversi mesi l'anno successivo siamo stati vicino alle prime del campionato. Una vittoria così ti dà la consapevolezza davvero di potertela giocare con tutti".

Articoli correlati

Immagine news 1
Serie C, i risultati 8ª giornata: il primo tempo sorride al Crotone sul Catania. Crisi Renate
Immagine news 2
Mario Gila sugli anni alla Lazio con Sarri: "All'inizio è stata dura e lui lo sa. È uno cazzuto"
Immagine news 3
Serie C, i risultati 8ª giornata: Pergo ok sul finale. Vincono Samb (la prima) e Pescara
Immagine news 4
Mario Gila a 360° al Festival di Trento: "Europa League? Fra le 4 favorite, con la Juve"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
21:34 Serie ATMW
TMWFerrari sull'addio di Grosso: "L'anno scorso abbiamo cambiato a campionato già compromesso"
Immagine news 2
21:30 Serie ATMW
TMWRibery: "Toni mi ringrazi per tutti quegli assist. Gli ho chiesto se sia meglio a calcio o padel"
Immagine news 3
21:25 Serie A
Napoli, Noa Lang si sfoga: "Sono abituato ad essere un sostituto. Un fastidio con l'Olanda"
Immagine news 4
21:14 Serie ATMW
TMWFiorentina, Pellegrino: "Con Vanoli un'altra energia. Mastantuono sopraffino, Beto mi aiuta"
Immagine news 5
21:00 Serie A
Lazio, Gattuso pensa già al Monza: "Va forte. Noi da 20 giorni non stiamo insieme..."
Immagine news 6
20:55 Serie ATMW
TMWMario Gila su Yamal: "Una follia che sia così forte. Ne parlerò con Cardinale per il Milan"
Immagine news 7
20:45 Serie A
Genoa, attento al Burnley: vuole il ds Diego Lopez, fissati nuovi colloqui. Il punto
Immagine news 8
20:30 Serie ATMW
TMWFiorentina, Pellegrino: "Scommessa con Mastantuono: 5 assist per una grigliata"
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Per chi sta lavorando Roberto Mancini? Una vittoria a Parigi garantì a Spalletti altri nove mesi da CT, ma oggi c'è tutt'altro scenario politico
Primo piano
Immagine top news n.0 Genoa, attento al Burnley: vuole il ds Diego Lopez, fissati nuovi colloqui. Il punto
Immagine top news n.1 Fiorentina, il dg Ferrari: "Lavoriamo per riportare un trofeo. Spiego il cambio di Grosso"
Immagine top news n.2 Lazio, Gattuso svela: "Per Gudmundsson si parla di due mesi di stop. Chiamo chi è via"
Immagine top news n.3 La rinascita dell'Italia passa anche da Fagioli. L'agente: "Contento dei suoi enormi progessi"
Immagine top news n.4 In chi ti rivedi oggi nel Milan? Pato: "Avrei detto Leao... Oggi mi piace tanto Pulisic"
Immagine top news n.5 Orsato al Festival di Trento: "L'arbitro deve scomparire come Massa in Roma-Inter"
Immagine top news n.6 Amorim dalla parte di Ramos: "Sta dimostrando il suo valore. Se guardate ogni gara con attenzione..."
Immagine top news n.7 L'Italia di Mancini sa anche giocare all'italiana: con la Francia una gara di sofferenza che ha pagato
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Koopmeiners può diventare una grande occasione. E tornare a essere un top
APP TMW
Immagine news podcast n.1 È sempre calciomercato: tante occasioni e opportunità ancora tra gli svincolati
Immagine news podcast n.2 Inter su Anguissa: i parametri zero di Marotta e le scelte dolorose di Chivu
Immagine news podcast n.3 I colpi da campione di Rowe. L'affare da record per il futuro del progetto Atalanta
Immagine news podcast n.4 Il volto nuovo che si è preso il Frosinone: Calvani è già leader. E sogna Rudiger
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Juve, più del 4° posto? Gli obiettivi stagionali secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Corvino parla di Juventus: "Il centravanti c'era, Vlahovic. E sugli altri attaccanti dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Bezzi sulla Juve: "Le parole di Carnevali sono un messaggio chiaro a Spalletti"
Serie A
Immagine box news Serie A Ganz: "L'obiettivo del Milan è la qualificazione Champions. Ramos pagato tanto, ora deve ripagare"
Immagine box news Serie A Ferrari sull'addio di Grosso: "L'anno scorso abbiamo cambiato a campionato già compromesso"
Immagine box news Serie A Ribery: "Toni mi ringrazi per tutti quegli assist. Gli ho chiesto se sia meglio a calcio o padel"
Immagine box news Serie A Napoli, Noa Lang si sfoga: "Sono abituato ad essere un sostituto. Un fastidio con l'Olanda"
Immagine box news Serie A Fiorentina, Pellegrino: "Con Vanoli un'altra energia. Mastantuono sopraffino, Beto mi aiuta"
Immagine box news Serie A Lazio, Gattuso pensa già al Monza: "Va forte. Noi da 20 giorni non stiamo insieme..."
Serie B
Immagine box news Serie B Palermo, Ceccaroni: "Siamo in B, è vero, ma lavoriamo e giochiamo per un club da Serie A"
Immagine box news Serie B Dopo il capitano, è la volta di Ruocco: l'attaccante rinnova col Mantova fino al 2029
Immagine box news Serie B Verschaeren: "Sampdoria club meraviglioso e ricco di tradizione. La B non va sottovalutata"
Immagine box news Serie B Sampdoria, inaugurato a Bogliasco piazzale Paolo Mantovani: le parole degli ospiti
Immagine box news Serie B Padova, Calabro: "La squadra ha dato degli ottimi segnali, vorrei vedere dei miglioramenti"
Immagine box news Serie B Benevento, Prisco: "Lavorato con allegria. Le prossime due possono darci slancio"
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati 8ª giornata: il primo tempo sorride al Crotone sul Catania. Crisi Renate
Immagine box news Serie C Casertana, Espinal a rischio esonero? Il tecnico non si sbilancia: "È la società che decide"
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati 8ª giornata: Pergo ok sul finale. Vincono Samb (la prima) e Pescara
Immagine box news Serie C Casarano, si complica la posizione del tecnico Di Bari: non è da escludere l'esonero
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati 8ª giornata: dopo i primi 45', Samb a sorpresa avanti a Grosseto. Ok Arzignano
Immagine box news Serie C Ternana, Lisuzzo: "Confronto con la Nord costruttivo. Nessuna contestazione"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Francia-Italia
Immagine box news Pronostici Pronostico Belgio-Turchia, ultima spiaggia per Montella?
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, i risultati della 2ª giornata: il derby è giallorosso! La Roma batte la Lazio
Immagine box news Calcio femminile Parma femminile, Ambrosi: "Troppa foga nella ripresa. Ho fiducia nelle mie compagne"
Immagine box news Calcio femminile Parma femminile, Valenti: "C'è amarezza. Penso che potessimo giocarla meglio"
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile: primi tre punti dell'anno per Ternana e Fiorentina. Parma e Sassuolo ko
Immagine box news Calcio femminile Juventus Women, Rosucci dopo il rinnovo: "Questo posto per me diventerà casa"
Immagine box news Calcio femminile Ecco il rinnovo tra Martina Rosucci e Juventus Women: la storia continua fino al 2028
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Il Pallone d’Oro chi lo merita? Messi si porterà a casa il nono?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
3 ottobre 2009, Sneijder dà la vittoria all'Inter al novantaduesimo. Bucando Handanovic
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, le aspettative su Krstovic per la ripresa del campionato
Sportissimo
Newsticker
16:06 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere
30/09 Euro 2032, la corsa degli stadi entra nel vivo: investimenti per 5 miliardi
29/09 Bellinazzo, Chiuso e Cox/Manno vincono il Concorso letterario Coni
29/09 Juve: bilancio di ricostruzione, rosso di 66 milioni e nuovo aumento di capitale