Magia di Olise su punizione, l'Italia va sotto allo Stade de France al 55'
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Gaetano Mocciaro
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ieri alle 22:01Serie A
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02.10.2026 22:01Serie A
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Francia avanti al 55' con Michael Olise. Punizione dal limite perfetta dell'esterno offensivo che col sinistro bacia la traversa con la palla che poi cade in rete. Punizione nata da un fallo di Fagioli su Cherki, servito di tacco da Olise.
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