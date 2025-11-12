D'Agostino: "Udinese, Atta è l'unico tecnico. Zaniolo? È un giocatore normale"

Gaetano D'Agostino ha giocato per 4 all'Udinese, diventando un riferimento in quel periodo per la piazza. Oggi, intervistato dal Messaggero Veneto, non nutre grandissima fiducia nei friulani: "Vedo in Arthur Atta l’unico giocatore veramente dotato di tecnica e palleggio, quello che sa trattare palla per dare il ritmo voluto: poi stop, perché la struttura e lo strapotere fisico la fanno da padrone, quindi servono altri talenti".

Neanche Nicolò Zaniolo lo convince totalmente: "Per me non è mai stato un giocatore di grande intelligenza calcistica. Ha uno strapotere fisico, quello sì, ma per me è un giocatore normale che sta facendo bene e a cui consiglio di restare a Udine ancora due-tre anni per consacrarsi. È la piazza ideale".

Quello che manca per lui è evidente: "Un paio di giocatori alla Deluofeu in attacco, e se a gennaio riuscisse a prenderli allora sarebbe davvero più imprevedibile perché adesso manca chi fa la giocata e strappa nell’uno contro uno. Per il calcio italiano va bene la fisicità e se lavori bene ti salvi, ma poi basta vedere altre squadre come il Bologna, il Sassuolo, il Como e scopri che in questi club ci sono dei palleggiatori, giocatori che addormentano la palla quando vogliono. Ora vedo solo tanti giocatori molto propensi al contatto fisico".