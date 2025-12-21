TMW Tra poco Fiorentina all'esame Udinese, l'ex D'Agostino: "Serve una mentalità da provinciale"

“La Fiorentina incontra la squadra più difficile da affrontare: un’Udinese molto fisica, forte negli spazi. La Fiorentina deve pensare da ultima in classifica e giocare per non perdere. Magari la vittoria arriva”. Parla così il doppio ex di Udinese e Fiorentina, Gaetano D’Agostino, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com all'interno della rubrica "A tu per tu". Quale può essere il problema dei viola? Non ha giocatori pronti per affrontare un campionato per non retrocedere”.

Ma come si è arrivati a questo punto?

“All’inizio magari hanno avuto un po’ di presunzione o forse troppa consapevolezza di poter lottare per un posto in Champions viste anche le dichiarazioni di Pioli. Quando cominci a perdere delle partite pensi: alla prossima ci riprendiamo. E invece via via subentra l’ansia di dover vincere”.

Come può svoltare la squadra?

“Serve una mentalità da provinciale. Non avendo queste caratteristiche diventa difficile. Il ritiro può essere una soluzione ma è anche l’ultima spiaggia. La vedo dura”