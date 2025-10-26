Da 0-2 a 2-2, ma la Curva Fiesole contesta: "Società inesistente" e "Vogliamo gente che lotta"
La Fiorentina pareggia per 2-2 in rimonta contro il Bologna, recuperando due reti di svantaggio, ma il pubblico presente, a fine partita, ha comunque contestato società e squadra. Il primo coro della Curva Fiesole dopo il triplice fischio è stato indirizzato contro i dirigenti, già precedentemente contestati da una parte della tribuna dopo il gol, poi annullato, di Dallinga.
"Società inesistente" è stato il coro intonato dalla parte più calda dei tifosi, che in seguito, con la squadra schierata verso la curva, ha intonato altri cori come: "Vogliamo gente che lotta" e "Se andiamo in B vi facciamo un culo così". Messaggio arrivato forte e chiaro, e sottolineato anche dai fischi del resto dello stadio nei confronti di allenatore e giocatori.
Editoriale di Enzo Bucchioni Tudor via se non batte l'Udinese. Serve Mancini, non Palladino. Terzo ko. David flop, formazione sbagliata. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
