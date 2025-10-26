Da 0-2 a 2-2, ma la Curva Fiesole contesta: "Società inesistente" e "Vogliamo gente che lotta"

La Fiorentina pareggia per 2-2 in rimonta contro il Bologna, recuperando due reti di svantaggio, ma il pubblico presente, a fine partita, ha comunque contestato società e squadra. Il primo coro della Curva Fiesole dopo il triplice fischio è stato indirizzato contro i dirigenti, già precedentemente contestati da una parte della tribuna dopo il gol, poi annullato, di Dallinga.

"Società inesistente" è stato il coro intonato dalla parte più calda dei tifosi, che in seguito, con la squadra schierata verso la curva, ha intonato altri cori come: "Vogliamo gente che lotta" e "Se andiamo in B vi facciamo un culo così". Messaggio arrivato forte e chiaro, e sottolineato anche dai fischi del resto dello stadio nei confronti di allenatore e giocatori.