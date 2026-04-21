Dalla Catalogna: Bastoni prioritario per il Barcellona. Anche Vlahovic nel mirino blaugrana

Secondo quanto riporta El Chiringuito TV, Alessandro Bastoni è un obiettivo prioritario del Barcellona. I colleghi spagnoli fanno sapere che non ci sarebbero problemi da parte dell'Inter nell'agevolare l'uscita del giocatore. Affare che potrebbe portare alle casse dei nerazzurri attorno ai 50-55 milioni.

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👉 "Julián Alvarez y Bastoni son las prioridades este verano".



💰 "El Aston Villa pagaría hasta 50M€ por Balde".



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Nella giornata di ieri, è intervenuto il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, per fare il punto relativo al centrale di difesa: "Ha un contratto con l'Inter e ad oggi non penso ci siano situazioni tali da fare pensare ad un Bastoni lontano dall'Inter". Incalzato sull'interesse del Barcellona nei suoi confronti, Ausilio ha lanciato un messaggio: "Se c'è qualcuno che ha interesse per Bastoni, sa quali sono i numeri di telefono... Devono fare questo e non parlare".

Altro giocatore nei radar dei blaugrana è Dusan Vlahovic. In scadenza di contratto con la Juventus e le cui trattative per il rinnovo non hanno portato a novità, il serbo potrebbe salutare la Vecchia Signora e l'Italia. Il serbo, a differenza di Bastoni, non sarebbe però un obiettivo primario bensì il piano B per l'attacco qualora non si riuscisse ad arrivare a Julian Alvarez dell'Atlético Madrid.