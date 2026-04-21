Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

In Spagna sicuri: Bastoni al Barcellona, aiuterà a trattare con l'Inter. Manca il sì di Flick

In Spagna sicuri: Bastoni al Barcellona, aiuterà a trattare con l'Inter. Manca il sì di FlickTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 10:04Serie A
Yvonne Alessandro

In Italia si sostiene che Barcellona e Alessandro Bastoni abbiano già trovato un accordo per completare il trasferimento, ma in Spagna non c'è questa certezza. Anzi, secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, il club azulgrana e l'entourage del difensore dell'Inter sanno che tutto dipende da Hansi Flick. Si viaggia spediti, tuttavia, verso un'intesa di massima tra le parti visto che si parlerebbe già di un contratto di 5 anni, fino al 2031.

Secondo il quotidiano catalano, Bastoni è disposto a raggiungere il Barcellona e ad adattare il proprio stipendio per rientrare nei parametri del fair play finanziario. Così come di andare incontro al club spagnolo durante la trattativa con l'Inter. Non solo: il giocatore di 27 anni vorrebbe incontrare i nerazzurri per avere il via libera di fare le valigie e sbarcare poi al Camp Nou. Questa sarebbe l'unica meta per cui lascerebbe la maglia nerazzurra e la squadra della sua vita.

Il centrale italiano vorrebbe che i dirigenti meneghini, tuttavia, abbassassero le pretese circa il prezzo del cartellino perché al momento la valutazione si attesta sui 70-80 milioni di euro. Nel frattempo, Bastoni aspetterebbe una risposta dal Barcellona, con coach Flick completamente focalizzato sulla corsa in Liga, per mettere la parola fine al titolo e tagliare fuori una volta per tutte il Real Madrid. Solo a campionato conquistato il tecnico tedesco volgerà lo sguardo al mercato, ma spetterà al diesse Deco contattare poi il difensore nerazzurro per formulare il "sì".

Intanto la stagione di Bastoni con l'Inter sta per volgere alla conclusione. Con lo Scudetto praticamente ipotecato e la Coppa Italia da giocarsi, questa sera la semifinale di ritorno contro il Como a San Siro.

Articoli correlati
Bonucci vede Bastoni al Barcellona: "Squadra perfetta per le sue caratteristiche"... Bonucci vede Bastoni al Barcellona: "Squadra perfetta per le sue caratteristiche"
Barcellona su Bastoni? Ausilio: "Se qualcuno ha interesse, sa quali sono i nostri... Barcellona su Bastoni? Ausilio: "Se qualcuno ha interesse, sa quali sono i nostri numeri di telefono"
Bastoni al Barcellona? Akanji: "Vedo che è tema caldo in Italia… Io spero che resti"... Bastoni al Barcellona? Akanji: "Vedo che è tema caldo in Italia… Io spero che resti"
Altre notizie Serie A
Sogliano vuole rimanere al Verona? Il triennale è per dare stabilità dopo retrocessione... TMWSogliano vuole rimanere al Verona? Il triennale è per dare stabilità dopo retrocessione
Juventus, per David niente cessione? A Spalletti non dispiacerebbe valutarlo in ritiro... Juventus, per David niente cessione? A Spalletti non dispiacerebbe valutarlo in ritiro
Cafu sulla lite Gasperini-Ranieri: "Dovevano tranquillizzare Roma, guardate che roba"... Cafu sulla lite Gasperini-Ranieri: "Dovevano tranquillizzare Roma, guardate che roba"
Il Bologna trattiene il fiato per Bernardeschi: primi test poco confortanti, oggi... Il Bologna trattiene il fiato per Bernardeschi: primi test poco confortanti, oggi la risonanza
Juventus, per Koopmeiners si torna a parlare di addio: l'agente alla Continassa per... Juventus, per Koopmeiners si torna a parlare di addio: l'agente alla Continassa per definirne il futuro
Tchatchoua retrocesso col Wolverhampton. In estate può diventare un'occasione per... TMWTchatchoua retrocesso col Wolverhampton. In estate può diventare un'occasione per la Serie A
Atalanta, è corsa a tre per Ederson: la richiesta è fra i 45 e i 50 milioni di euro... TMWAtalanta, è corsa a tre per Ederson: la richiesta è fra i 45 e i 50 milioni di euro
Lazio, in mille a Formello per spingere la squadra di Sarri: novità su Marusic e... TMWLazio, in mille a Formello per spingere la squadra di Sarri: novità su Marusic e Rovella
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris 9 milioni per Nico Paz, 25 per Dumfries e Lobotka, 54 per Bremer. Otto clausole che condizioneranno l'estate della Serie A: solo una è totalmente fuori mercato
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter-Como, le probabili formazioni: chance per Bonny, Fabregas verso la difesa a tre
Immagine top news n.1 "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.2 Classifiche a confronto: +7 Inter, -5 Napoli! Balzo della Juve, il Bologna è crollato
Immagine top news n.3 Milan, i soldi della Champions per l'assalto al bomber. C'è anche l'idea Sorloth
Immagine top news n.4 Stato di forma: in vetta c'è la Juventus! Sorpresa Fiorentina: è seconda con l'Inter
Immagine top news n.5 Napoli, tutti i nomi per l'eventuale post-Conte: tra le idee anche Sarri e Mancini
Immagine top news n.6 Serie A, il quadro completo dopo la 33ª giornata e il prossimo turno. Big match a San Siro
Immagine top news n.7 Malagò vede la Serie A: "Scioglierò le riserve dopo altri incontri". Il siparietto su Lotito e i prossimi step
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il rebus in panchina, i big richiesti: per il Sassuolo è già partito il futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Champions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Fuga per la Champions e per la Juventus è già iniziata la programmazione
Immagine news podcast n.4 Perché De Rossi non è più Capitan Futuro ma un tecnico da un grande domani
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolo De Paola: “Roma, sto dalla parte di Gasperini. Pugnalato alle spalle da Ranieri”
Immagine news Serie C n.2 Petrone: "Arezzo e Ascoli? Meriterebbero entramber di salire in Serie B"
Immagine news Serie A n.3 Corsa Champions chiusa in Serie A? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, per David niente cessione? A Spalletti non dispiacerebbe valutarlo in ritiro
Immagine news Serie A n.2 Cafu sulla lite Gasperini-Ranieri: "Dovevano tranquillizzare Roma, guardate che roba"
Immagine news Serie A n.3 Il Bologna trattiene il fiato per Bernardeschi: primi test poco confortanti, oggi la risonanza
Immagine news Serie A n.4 Juventus, per Koopmeiners si torna a parlare di addio: l'agente alla Continassa per definirne il futuro
Immagine news Serie A n.5 Tchatchoua retrocesso col Wolverhampton. In estate può diventare un'occasione per la Serie A
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, è corsa a tre per Ederson: la richiesta è fra i 45 e i 50 milioni di euro
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pillon sulla Serie B: "Venezia e Monza favorite per la A. Il Pescara può salvarsi"
Immagine news Serie B n.2 Aiello: "Non voglio vivacchiare, ma andare in A con l'Avellino. Ballardini? Sensazioni positive"
Immagine news Serie B n.3 Cesena, Klinsmann in Germania per i consulti: operazione o no? Lo stop sarà di almeno 6 mesi
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Lombardo pensa a una rivoluzione: due i possibili esclusi eccellenti
Immagine news Serie B n.5 Spezia, corsa salvezza senza tifosi: vietata la trasferta a Catanzaro. E forse anche a Pescara
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Dagasso premiato a Coverciano: "Riconoscimento che mi riempie d'orgoglio"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, sfuma la trattativa con Rufini. Il club, per ora, resta in mano a Iervolino
Immagine news Serie C n.2 Trapani, retrocessione sul campo ma ultima speranza al CONI: oggi l’udienza decisiva
Immagine news Serie C n.3 Foggia, esonerato Pazienza: media punti a 0.50. La peggiore della sua carriera
Immagine news Serie C n.4 Foggia, invasione al 'Veneziani'. Eposcopo: "Profondamente turbati dall'accaduto"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Giudice Sportivo. Inibiti 4 dirigenti. Squalificati anche tre allenatori. Tutti i nomi
Immagine news Serie C n.6 Foggia, stangata dal Giudice Sportivo! Quattro gare casalinghe a porte chiuse
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus-Bologna
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Schroffenegger: "Dopo il collasso polmonare ho temuto di dover smettere. Ma ora sono qui"
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana Women, doppia tegola: stagione finita per Pellegrino Cimò ed Eržen
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve, Braghin: "Il calcio femminile non può vivere di solo mecenatismo. Serve sostenibilità"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter, Magull proseguirà in nerazzurro: la tedesca ha firmato fino al 2028. Il comunicato
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia pareggia in Danimarca, Gama: "Risultato che non premia la prestazione azzurra"
Immagine news Calcio femminile n.6 Qualificazioni Mondiali Femminili: manita della Spagna, successi per Svezia e Norvegia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?