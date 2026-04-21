In Spagna sicuri: Bastoni al Barcellona, aiuterà a trattare con l'Inter. Manca il sì di Flick

In Italia si sostiene che Barcellona e Alessandro Bastoni abbiano già trovato un accordo per completare il trasferimento, ma in Spagna non c'è questa certezza. Anzi, secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, il club azulgrana e l'entourage del difensore dell'Inter sanno che tutto dipende da Hansi Flick. Si viaggia spediti, tuttavia, verso un'intesa di massima tra le parti visto che si parlerebbe già di un contratto di 5 anni, fino al 2031.

Secondo il quotidiano catalano, Bastoni è disposto a raggiungere il Barcellona e ad adattare il proprio stipendio per rientrare nei parametri del fair play finanziario. Così come di andare incontro al club spagnolo durante la trattativa con l'Inter. Non solo: il giocatore di 27 anni vorrebbe incontrare i nerazzurri per avere il via libera di fare le valigie e sbarcare poi al Camp Nou. Questa sarebbe l'unica meta per cui lascerebbe la maglia nerazzurra e la squadra della sua vita.

Il centrale italiano vorrebbe che i dirigenti meneghini, tuttavia, abbassassero le pretese circa il prezzo del cartellino perché al momento la valutazione si attesta sui 70-80 milioni di euro. Nel frattempo, Bastoni aspetterebbe una risposta dal Barcellona, con coach Flick completamente focalizzato sulla corsa in Liga, per mettere la parola fine al titolo e tagliare fuori una volta per tutte il Real Madrid. Solo a campionato conquistato il tecnico tedesco volgerà lo sguardo al mercato, ma spetterà al diesse Deco contattare poi il difensore nerazzurro per formulare il "sì".

Intanto la stagione di Bastoni con l'Inter sta per volgere alla conclusione. Con lo Scudetto praticamente ipotecato e la Coppa Italia da giocarsi, questa sera la semifinale di ritorno contro il Como a San Siro.