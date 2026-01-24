Dalla Francia: anche il Sassuolo pensa a Eric Bocat, già obiettivo del Parma

Anche il Sassuolo pensa a Eric Bocat, terzino sinistro francese classe 1999 dello Stoke City. Le sue caratteristiche lo rendono un profilo interessante per il Sassuolo, che lo considera un’alternativa valida e giovane a Josh Doig sulla fascia sinistra. Attualmente, sul giocatore si registrano diversi interessi. Oltre al Sassuolo, anche lo Standard Liegi ha provato a prelevarlo dallo Stoke City nelle ultime settimane e durante l’estate, senza però riuscire a portarlo a termine.

In questa stagione in Championship è considerato un'alternativa ai titolari avendo collezionato solo 12 apparizioni per un totale di 565 (un assist a referto per lui). L’ipotesi più concreta prevede un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa due milioni di euro. Il Parma, secondo il giornalista Sacha Tovalieri, sta riflettendo sul da farsi. La scelta di puntare su Bocat risponde anche alla necessità di rimpiazzare Mathias Lovik, recentemente trasferitosi al Trabzonspor.