2026 finito per Tomsa: il centrocampista del Sassuolo U19 squalificato fino al 31 dicembre

Mano pesante del Giudice Sportivo nei confronti di Troy-Leo Tomsa, protagonista in negativo dell'ultimo weekend del campionato Primavera: il fattaccio è avvenuto la durante la sfida di campionato tra il Napoli e il Sassuolo. Intorno all'ora di gioco il centrocampista dei neroverdi è stato espulso ed è andato su tutte le furie, strattonando l'arbitro e prendendolo per la divisa. Un gesto che ha scatenato un parapiglia in campo, con gli avversari che si sono frapposti tra lui e il direttore di gara e i compagni che hanno accompagnato il 2007 all'uscita dal campo.

Il club neroverde, con un comunicato, ha condannato immediatamente l'episodio e oggi è arrivata la decisione del Giudice Sportivo: il giocatore non metterà piede in campo fino al 2027.

Questo il comunicato: "SQUALIFICA A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2026 E AMMONIZIONE CON DIFFIDA: TOMSA Troy-Leo (Sassuolo): comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quarta sanzione); perché, al minuto 17° del secondo tempo, espulso per avere rivolto al Direttore di gara espressioni ingiuriose, dopo essersi allontanato all’esibizione del cartellino rosso, tornava sui suoi passi e, raggiunto il Direttore di gara, con atteggiamento veemente e aggressivo gli rivolgeva gravissime minacce e nuove ingiurie entrando in contatto fisico col medesimo".