Darmian: "Faremo sempre il massimo per l'Inter. Per me è come una famiglia"

Matteo Darmian, difensore e ormai senatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni dei canali social del club, parlando così dei suoi inizi nel calcio: "Mi viene in mente quando ero ragazzino, la mia prima squadra dell'oratorio. Mi ritrovavo con i miei amici che sento e frequento ancora oggi. Ero spensierato, pensavo solo a divertirmi. Questa cosa me la sono portata dietro negli anni, è bello ricordarsi da dove veniamo".

Se le dicono Inter, a che cosa pensa?

"Per me è come una famiglia, da quando sono arrivato mi sono sentito subito a casa. È sempre un piacere e una grande responsabilità giocare in un grande club così. Posso dire che faremo sempre il massimo per questo club".

Thuram (l'altro intervistato, ndr) gli dice di essere un esempio.

"Grazie, cerco di dare l'esempio ogni giorno. Ho una certa età e devo aiutare i ragazzi più giovani. Quando penso agli esempi, penso ai miei genitori, li devo ringraziare tantissimo per gli insegnamenti e i valori che mi hanno trasmesso".

Qual è il momento migliore della sua carriera?

"Se devo sceglierne uno, scelgo la vittoria del 20esimo scudetto nel derby. Tutti sappiamo cosa ha rappresentato quella partita, la seconda stella, per il mondo Inter".

Che significato ha avuto Parma nella sua vita?

"Avendo qualche anno in più di Marcus (l'altro intervistato, ndr), mi ricordo di quel Parma fortissimo in cui giocava suo padre. Poi lì ho avuto una bella esperienza dopo il ritorno in Italia dall'Inghilterra: posso solo parlare bene della città e della società".