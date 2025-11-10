Vittoria, primato e... Recuperi: l'Inter pensa già al derby, Darmian verso il rientro

L’Inter batte la Lazio 2-0, ritrova la vetta della classifica superando Napoli e agganciando la Roma, e ora può preparare con entusiasmo il derby contro il Milan. Due settimane di pausa che la Pinetina vivrà a ranghi ridotti per le convocazioni nazionali, ma il cerchio rosso sul calendario è inevitabile: la stracittadina è la partita che vale più di tre punti. E soprattutto richiama i fantasmi della scorsa stagione, quando i nerazzurri subirono tre sconfitte in cinque derby, con i due pareggi mai veramente consolatori. Pesante lo scenario: il Milan strappò una Supercoppa con una rimonta da 0-2 e mise fuori l’Inter anche dalla Coppa Italia.

Per Cristian Chivu, che si trova a guidare la prima squadra nerazzurra in una stracittadina per la prima volta, sarà un test speciale. Se da tecnico della Primavera, dell’Under 18 e dell’Under 17 ha vantato un bilancio ampiamente positivo contro i rossoneri — cinque vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta — ora il livello è diverso. Da giocatore, con Ajax, Roma e Inter, ha affrontato il Milan ben 19 volte: sette successi, otto ko e tanta esperienza accumulata nei derby.

Capitolo infermeria: la sosta porta buone notizie. Matteo Darmian è vicino al rientro, smaltito il problema al soleo che lo ha costretto a saltare otto gare. Più cautela per Henrik Mkhitaryan: il rientro dell’armeno è atteso per il 3 dicembre in Coppa Italia contro il Venezia, difficile vederlo prima nella trasferta di Pisa del 30 novembre. L’Inter ritrova fiducia, punti e primato: ora Chivu punta a cancellare le amarezze del passato nel derby più atteso.