Napoli, Conte comincia a riaccogliere i nazionali: rientrati i primi tre, subito un confronto?

A Castel Volturno l'aria si fa sempre più elettrica in vista del cruciale match di sabato contro l'Atalanta. La preparazione del Napoli entra nel vivo, e la notizia principale di oggi è il graduale rientro dei big dagli impegni con le rispettive nazionali. La squadra ha svolto una seduta pomeridiana incentrata sull'intensità: prima una sessione di forza in palestra, fondamentale per mettere benzina nelle gambe in questa fase del campionato, e poi il focus si è spostato sulla parte tecnica in campo.

Antonio Conte ha potuto riabbracciare tre pedine fondamentali che hanno concluso i loro impegni azzurri con l'Italia: Buongiorno, il capitano Di Lorenzo e l'esterno Politano sono tornati alla base. Ora la preparazione prosegue a ranghi quasi completi per affinare tattica e dettagli in vista della sfida contro la Dea di Gasperini, un crocevia per le ambizioni europee.

Il rientro di questi tre calciatori potrebbe portare anche a un confronto tra l'allenatore azzurro e alcuni di questi. Già, perché soprattutto Di Lorenzo e Politano sono considerati tra i leader dello spogliatoio (uno è capitano, l'altro il suo vice) e, alla luce dello sfogo di Conte post-Bologna e le voci circa una richiesta da parte della squadra di abbassare i carichi di lavoro, da oggi ogni momento è giusto per chiacchierare e trovare soluzioni con i veterani del gruppo.