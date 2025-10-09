De Bruyne esclude un ritorno in Belgio: "Non vedo vantaggi, non è un'opzione"
Domani sera il Belgio sfiderà la Macedonia del Nord a Gent, città dove Kevin De Bruyne ha mosso i primi passi da calciatore. Il giocatore del Napoli ha colto l'occasione per parlarne in conferenza stampa:
"È bello giocare vicino a casa. Ci saranno molti miei familiari e amici. Ho giocato nell'altro stadio (il Jules Otten), ma non in questo. È nuovo, ma è una bella esperienza. Il Gand è un club lontano nel tempo, ma è anche quello che mi ha aiutato ad arrivare dove sono oggi".
Tuttavia, De Bruyne esclude l'idea di un eventuale ritorno a casa: "Non credo che tornerò mai a giocare in Belgio. Non vedo molti vantaggi, né dal punto di vista sportivo né per tutto ciò che lo riguarda. Quindi probabilmente non è un'opzione".
