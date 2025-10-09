La nuova vita di De Bruyne, Il Mattino apre stamattina: "Stregato da Napoli"

Come di consueto, Il Mattino dedica un ampio spazio alle vicende del Napoli nella sua prima pagina. E' capitato anche per l'edizione di oggi, dove un focus è sul colpo più sensazionale della campagna acquisti estiva. Si tratta ovviamente di Kevin De Bruyne e il titolo a lui dedicato è quello riportato di seguito: "Stregato da Napoli".

All'interno del quotidiano, si parla della nuova vita del campione belga nella città del Vesuvio. Arrivato durante il mercato estivo dopo aver vinto tutto con il Manchester City, De Bruyne ha già saputo incidere sulle sorti napoletane. In 8 partite tra Serie A e Champions League, ha infatti già collezionato 3 gol e 2 assist.