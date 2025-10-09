La nuova vita di De Bruyne, Il Mattino apre stamattina: "Stregato da Napoli"
TUTTO mercato WEB
Come di consueto, Il Mattino dedica un ampio spazio alle vicende del Napoli nella sua prima pagina. E' capitato anche per l'edizione di oggi, dove un focus è sul colpo più sensazionale della campagna acquisti estiva. Si tratta ovviamente di Kevin De Bruyne e il titolo a lui dedicato è quello riportato di seguito: "Stregato da Napoli".
All'interno del quotidiano, si parla della nuova vita del campione belga nella città del Vesuvio. Arrivato durante il mercato estivo dopo aver vinto tutto con il Manchester City, De Bruyne ha già saputo incidere sulle sorti napoletane. In 8 partite tra Serie A e Champions League, ha infatti già collezionato 3 gol e 2 assist.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Marco Conterio Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
Le più lette
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile