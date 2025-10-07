Schwoch: "De Bruyne ha una visione di gioco che non ha nessuno nel Napoli"

Una vittoria in rimonta quella del Napoli. La squadra di Antonio Conte si è imposta 2-1 sul Genoa nell'ultimo turno di campionato, Tre punti che permettono a De Bruyne e compagni di rimanere ancorati alla vetta della classifica seppur in coabitazione con la Roma di Gian Piero Gasperini. Sul match si è espresso ai microfoni di Televomero, Stefan Schwoch:

"Si è visto un Napoli a due facce - riporta TuttoNapoli.net - un Napoli che non può fare a meno di Spinazzola che sta spostando gli equilibri, e io penso che quando hai un giocatore come De Bruyne devi giocare anche in funzione di De Bruyne per averlo nella miglior condizione possibile".

L'ex attaccante, fra le altre, proprio degli azzurri partenopei, si è soffermato anche su Kevin De Bruyne, pezzo da novanta del mercato estivo della squadra di De Laurentiis: "Per me non dovrebbe fare mai il ruolo di Lobotka perchè ha altre caratteristiche, ha una visione di gioco che non ha nessuno nel Napoli, ha mentalità di verticalizzare anche quando non vede e metterlo al posto di Lobotka vuol dire cambiare ruolo a due giocatori. Il calcio ormai non è un gioco di numeri ma di posizione però non bisogna snaturarti, De Bruyne. Le critiche a De Bruyne arrivano perchè è un giocatore top".