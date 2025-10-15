Napoli, l'alternanza con Milinkovic non disturba Meret: il futuro non è in discussione

La concorrenza tra i pali del Napoli è più viva che mai, ma Alex Meret non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro. Da quando Vanja Milinkovic-Savic è approdato in azzurro, la titolarità del portiere friulano non è più scontata: nelle prime otto gare stagionali, infatti, Meret è partito dal primo minuto solo in quattro occasioni, anche a causa di qualche problema fisico. Eppure, secondo quanto riportato da Il Mattino, il numero uno azzurro ha scelto la via della calma e della lealtà.

In estate ha rinnovato il contratto per altre due stagioni, fino a giugno 2027, ben consapevole che l’arrivo del serbo avrebbe potuto riaprire il ballottaggio tra i pali. Nonostante ciò, l'ex Udinese e SPAL non ha mostrato alcun segno di nervosismo né ha contattato il suo agente, Federico Pastorello, per chiedere la cessione a gennaio.

“Alex resta calmo, calmissimo: non un piede sbattuto, nessuna chiamata al suo procuratore. È felice del Napoli, ha un cuore troppo azzurro per pensare di andare via”, scrive il quotidiano. Meret, dunque, accetta la sfida con maturità e spirito di squadra. L’obiettivo è chiaro: riconquistare la porta del Napoli non con le parole, ma con le prestazioni, dimostrando di poter ancora essere il numero uno del presente e del futuro azzurro.