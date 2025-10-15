Esclusiva TMW Verona, Margiotta (resp. settore giovanile): "La proprietà ci è vicina. Cissè? Lo seguiamo"

Il responsabile del settore giovanile dell'Hellas Verona, Massimo Margiotta, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione dei partner del vivaio gialloblu ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Lei ha vissuto il Verona in diverse fasi negli ultimi anni. Dalla nuova società quanto sente vicinanza e attenzione?

"Quando si creano questi percorsi la vicinanza della società è sempre molto importante. La nuova proprietà sta cercando di starci il più vicino possibile in questo momento e sono molto contento di questo. Stiamo continuando a lavorare nel modo in cui abbiamo sempre fatto, da parte della società arrivano grandi spunti e grande forza".

Quanto sente di poter portare alla prima squadra nuovi giocatori, nell'immediato futuro?

"Noi lavoriamo sempre per cercare di portare qualcosa di importante alla società. Non solo per portare i giocatori in prima squadra, ma guardando a quelle situazioni che possano aiutare il percorso della società e dei giocatori stessi. Vedi Varali, un 2009 che abbiamo spostato nel mercato scorso (in prestito al Parma, n.d.r.). Questo è un percorso nel quale cerchiamo di dare il massimo per portare risorse alla società".

Quanto si incrocia il vostro lavoro con quello di Paolo Zanetti? Abbiamo visto molti ragazzi chiamati in prima squadra, come nella sfida al Venezia in Coppa Italia e non solo.

"Questo è il nostro lavoro: cerchiamo di mettere in difficoltà, diciamo così, gli allenatori della prima squadra. Cerchiamo di dare ai ragazzi la possibilità di farli lavorare al massimo con la prima squadra anche durante la settimana, sono molto coinvolti. Noi speriamo sempre di poter contribuire un minimo ai risultati del Verona. Quindi non solo quando vengono portati ragazzi in partita, ma nel quotidiano. Se in quegli allenamenti e partite ci sono giocatori che possono andare oltre a questo aiuto ne siamo solo che contenti".

Nella sua posizione cosa prova a vedere un giocatore come Coppola fare quel percorso, arrivando alla Nazionale ed in Premier League?

"Innanzitutto la soddisfazione è quella di vederlo esordire nella prima squadra del Verona. Le emozioni poi ci sono, ogni trasferimento dei ragazzi ti riporta alla mente quello che è stato il loro percorso per arrivare fino a lì, i momenti belli e quelli brutti, visto che non tutti hanno un percorso sempre dritto".

Quanta attenzione avete per chi è in giro a farsi le ossa come Alphadjo Cissè al Catanzaro?

"Quello è il percorso che si crea per tutti i ragazzi. In base alle esigenze ed alle situazioni che può avere la prima squadra cerchiamo, con Sogliano, di decidere il percorso migliore. Che può essere anche direttamente quello di restare in prima squadra, si veda Junior Ajayi. Uscito dalla Primavera è sempre rimasto nel giro della prima squadra. Si decide in base alle esigenze della prima squadra e del giocatore. Poi noi quelli che sono in prestito li seguiamo non dico quotidianamente, ma quasi. Vediamo tutte le loro partite assieme allo staff, tutti hanno attenzioni importanti".