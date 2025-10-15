Lazio, Dele-Bashiru sta per tornare. Ma il reintegro in lista può slittare a gennaio
Buone notizie a metà per la Lazio e per Fisayo Dele-Bashiru. Il centrocampista nigeriano si avvicina al ritorno in gruppo dopo lo stiramento che lo ha tenuto fuori per diverse settimane: secondo il Corriere dello Sport, serviranno ancora circa quindici giorni prima di rivederlo sul campo di Formello. Anche se il suo reintegro nella lista per il campionato rappresenta un vero e proprio rompicapo per Maurizio Sarri.
A causa dell’emergenza a centrocampo, il tecnico era stato costretto a escluderlo temporaneamente dall’elenco dei giocatori utilizzabili in Serie A. Ora, però, reinserirlo non è così semplice: fino a gennaio la Lazio può effettuare un solo cambio nella lista e Sarri dovrà scegliere con attenzione chi sacrificare per far posto all’ex Hatayspor.
Le alternative non mancano, ma nessuna è priva di rischi. Toma Basic si sta comportando bene e appare difficile pensare a una nuova esclusione. Sulle fasce, invece, l’abbondanza è solo apparente: molti terzini biancocelesti sono spesso soggetti a infortuni. Il direttore sportivo Angelo Fabiani crede fortemente in Dele-Bashiru e spinge per il suo rientro, ma la decisione resta un delicato gioco di incastri. Il suo ritorno in lista – e di conseguenza in campo – potrebbe slittare fino alla sessione invernale di mercato.
