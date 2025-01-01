Downman e i suoi fratelli: i dieci 2009 più forti del mondo. In Italia, giocherebbero negli Allievi

"I suoi movimenti sono alla Lamine. Non lo avevo preso in considerazione e quando sono arrivato a Singapore, si allenava e giocava già. Quando mi hanno detto che aveva 15 anni, non potevo crederci. È davvero un giocatore incredibile e penso che diventerà un campione mondiale". Firmato, Cristhian Mosquera. L'oggetto dell'elogio sperticato è Max Dowman, uno dei giovani più considerati al mondo, grazie alla fiducia di Arteta e dell'Arsenal, che lo coinvolge regolarmente non sono negli allenamenti ma nei weekend di gara dei vice-campioni d'Inghilterra. Un talento cristallino, che è già il più giovane marcatore dell'Arsenal in Youth League e il secondo giocatore più giovane ad esordire in prima squadra in Premier League. Il centrocampista offensivo/esterno ha impressionato con 15 gol e cinque assist in 15 presenze nella Premier League 2 durante la stagione 2024-25. In Italia probabilmente giocherebbe negli Allievi, ma non è l'unico 2009 ad aver strabiliato con le proprie qualità.

La classe 2009 rappresenta una generazione di talenti emergenti nel calcio mondiale, con ragazzi di 16 anni che stanno già attirando l'attenzione di club top e nazionali giovanili. Seguendo classifiche recenti come quelle del Guardian per i "Next Generation" 2025 e database di wonderkids, ecco una selezione dei 10 più promettenti.

Cavan Sullivan - USA - Philadelphia Union (MLS Next Pro)

Trequartista/Attaccante

Considerato il n.1 tra i prospetti USA; ha esordito a 14 anni in MLS Next Pro, dimostrando visione di gioco élite e dribbling alla Messi. Il Man City lo ha già prenotato: si trasferirà in Inghilterra a 18 anni.

Mathis Albert - USA/Francia - Borussia Dortmund

Centrocampista centrale/trequartista

Altro americano, ma che gioca già in Europa; mobile, forte nei contrasti e con ottimo passaggio. Profilo completo per il futuro a stelle e strisce.

Jeremy Monga - Francia/Inghilterra - Leicester City

Attaccante esterno

Primo giocatore nato nel 2009 a esordire in Premier League (a 15 anni contro il Newcastle nel 2025). Velocità e finalizzazione letali.

Nadson Juan - Brasile Flamengo

Centrocampista

Tecnica brasiliana raffinata, gol e assist in Copinha. Già sotto la lente d'ingrandimento dei top club europei, sempre attenti al mercato carioca.

Chuk Obi-Martin - Danimarca/Ghana - West Ham

Attaccante centrale

Bomber seriale nelle giovanili Arsenal; istinto da killer, paragonato a Haaland per fisicità e passato recentemente al West Ham.

Rayan Bardghji - Svezia - FC Copenaghen

Attaccante esterno

Ha già esordito in prima squadra ed è fratello del gioiellino Rooney, passato pochi mesi fa al Barcellona. Dribbling e tiro da élite.

Max Dowman - Inghilterra - Arsenal

Centrocampista

Il prodigio dell'Arsenal, si è fatto notare con leadership e passaggi precisi sin dalla giovanissima età. E Arteta ci ha puntato a occhi chiusi.

Gustavo Borges - Stati Uniti/Italia - Eintracht Francoforte

Centrocampista

Altro talento di origine americana, completamente ambidestro, si sta mettendo in luce con le giovani dell'Eintracht.

Kairo Smith-Phillips - Inghilterra - Crystal Palace

Centrocampista centrale

Visione e passaggi precisi da senior. In FA lo considerano come possibile erede di talenti come Bellingham.

Edwin Quintero - Ecuador - Independiente del Valle

Attaccante esterno sinistro

Paragonato a un giovane Mbappé per velocità e dribbling esplosivo. Ha impressionato nelle Copinha e qualificazioni U17.