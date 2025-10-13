Deiola: "Quella del Cagliari è una maglia magica. Siamo un'ottima squadra"

Quella del Cagliari non è una maglia come le altre per Alessandro Deiola. Per lui nato nel Campidano e cresciuto con i colori rossoblù addosso. Una "maglia magica" la definisce lui che genera un'emozione forte "ogni volta che la indosso" ha dichiarato all'edizione odierna de L'Unione Sarda. Il centrocampista degli isolani ha poi parlato della sua posizione in campo che, complice l'infortunio di Mina, sta diventando di più quella del difensore: "Cerco di adattarmi alle esigenze della squadra, basta essere in campo.

Il difensore? Il ruolo me lo porto dietro da quando ero nelle giovanili - ha proseguito il calciatore - in emergenza può essere sfruttata questa mia capacità. Magari ragiono da centrocampista in alcuni casi, però guardo anche i compagni di reparto e mi faccio trovare pronto, anche con Ranieri è capitato un paio di volte".

Infine un commento anche sull'avvio di stagione della squadra di Pisacane, iniziata comunque in maniera positiva: "C'è un'energia positiva, molta consapevolezza, è un'ottima squadra. Lavoriamo duramente - ha concluso Deiola - il campionato è complesso e ogni partita ti mette in difficoltà, ma il lavoro quotidiano ci fa dare il meglio senza tralasciare i dettagli. Portiamo in campo l'entusiasmo che si respira al centro sportivo"